Deutsche Bank'tan altın ve gümüş fiyatı tahmini

Deutsche Bank, altın ve gümüş fiyatı tahminlerini yükseltti

Ons altın ve gümüşte yaşanan yükselişlerin ardından Deutsche Bank, gelecek yıl için altın ve gümüş fiyatı tahminlerini yukarı yönlü revize etti.

Altın ve gümüş fiyatlarında art arda rekorlar kırılırken Alman bankası Deutsche Bank, gelecek yıl için altın ve gümüş fiyatı tahminlerini yükseltti.

ONS ALTIN TAHMİNİ: 4 BİN DOLAR

Banka, gelecek yıla ilişkin ortalama altın fiyatı tahminini, döviz ve faiz ortamına bağlı olarak ons başına 3 bin 700 dolardan 4 bin dolara yükseltti.

“RESMİ TALEP GÜÇLÜ”

Banka notunda, altının adil değerine göre zengin görünmesine rağmen, bu durumun büyük ölçüde kalıcı olması beklenen resmi talebin gücünden kaynaklandığını belirtti.

GÜMÜŞ TAHMİNİ: 45 DOLAR

Deutsche Bank ayrıca, 2026 yılı için ortalama gümüş fiyatı tahminini de ons başına 40 dolardan 45 dolara çıkardı.

ALTININ ONS FİYATINDA SON DURUM

Altının ons fiyatı dün 3 bin 703 dolara çıkarak tarihi zirvesini geliştirmesinin ardından yeni günde satış baskısının artmasıyla 3 bin 682 dolara çekildi.

GÜMÜŞ FİYATINDA SON DURUM

Dün 42,97 dolara çıkarak Ağustos 2011'den beri en yüksek seviyesini gören gümüşün ons fiyatı, bu seviyelerden geri çekilerek 42,56 dolarda dengelendi.