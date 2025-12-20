Piyasaların yeni gözdesi: Gümüş

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Küresel piyasalarda spot gümüş fiyatı, cuma günü yüzde 2’nin üzerinde yükselerek ons başına 67 dolar seviyesini aştı.

Haftalık bazda yüzde 8’lik artış kaydeden gümüş, yıl başından bu yana yüzde 130’un üzerinde değer kazandı.

Altın fiyatları haftayı yüzde 1’in üzerinde haftalık kazançla kapatırken yıllık kazancı yüzde 60 oldu.

Türkiye’de gram altın TL bazında çok daha yüksek getiriler sundu. Aralık ayına kadar yaklaşık yüzde 90-yüzde 98 civarında değer kazancı elde edildi.

YATIRIMCILARIN GÖZÜ GÜMÜŞTE

Ons altın ve gram altındaki kazançlar, gümüşün gerisinde kaldı. Bu sonuç da yatırımcıları altından çok gümüş almaya yöneltti.

DEĞERLİ METALLER NEDEN YÜKSELDİ?

ABD para politikasına ilişkin değişen beklentiler, yıllık enflasyonun (yüzde 2,7) beklentilerin üzerinde gelmesi, işsizliğin yükselmesi gümüş ve altının değerlenmesine neden oldu.

GÜMÜŞ ÜRETİMİ YATAY SEYREDİYOR

Gümüş üretimindeki arz sıkıntıları ve yatay seyir, metalin değerini artıran bir başka neden olarak öne çıkıyor.

FİZİKSEL GÜMÜŞTE SORUN VAR

Güneş enerjisi, elektrikli araçlar, elektronik ve veri merkezlerinden gelen talep çıkartılan gümüşün üzerinde kalıyor.

GÜNCEL FİYATLAR

Ons altın: 4 bin 433 dolar

Gram altın: 5 bin 964 lira

Ons gümüş: 67,1663 dolar

Gram gümüş: 92,634 lira