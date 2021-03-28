Elazığ’da 3 çocuk babası Halit Ayhan, devletten aldığı yüzde 65 hibe desteği ile tavuk çiftliği kurdu.

Yedi yıl önce inşaat sektöründe çalışan ve 3 çocuk babası Halit Ayhan (41), devletin verdiği desteklerle bu kez kendisine bir çiftlik kurmaya karar verdi.

Elazığ’da devlet desteği kurduğu çiftlikte yılda 600 ton et üreten Halit Ayhan, ortalama 300 bin lira kazanarak ciddi bir gelir elde etmeye başladı.

YÜZDE 65 HİBE DESTEĞİ ALDI

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’na (TKDK) başvuruda bulunan Ayhan, projesinin onaylanmasının ardından yüzde 65 hibe desteği aldı. Devletten aldığı destek ile merkeze bağlı Çallıca köyünde 1 milyon 200 lira bin yatırım yapan Ayhan, 30 bin civciv kapasiteli broiler tavuk çiftliğini kurdu.

YILDA 600 TON ET ÜRETİYOR

7 yıldır aktif bir şekilde üretime devam eden Ayhan, yılda 600 ton et üreterek 300 bin lira düzenli olarak gelir elde etmeye başladı.

Çiftliğini 2014 yılında devlet desteği ile kurduğunu belirten Halit Ayhan, “Ondan önce müteahhitlik yapıyordum. Orayı bırakıp geldik, tavuk çiftliği ile uğraşmaya başladık. Genelde ailemle burada kalıyoruz. Bir tane de görevli var. Onunla beraber buraya bakıyoruz.

Devlet desteği ile Elazığ’da kurduğu çiftlikte, yılda 300 bin lira kazanıyor VİDEO

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ÖNCESİNDE BU ÇİFTLİKLERİN İNŞAAT İŞLERİNİ YAPIYORDUM

Daha önce bu çiftliklerin inşaat işlerini yapıyordum. İş bana da cazip geldi. Daha sonra başladık. Hep karlı hem de üretim olarak faydalı. Yılda 600 ton et üretiyoruz. Tavuk Türkiye’de ithal edilmeyen üründür. Üstelik yurt dışına ihraç ediliyor.” dedi.

“MÜTEALLİKTEN DAHA İYİ VE DAHA RAHAT”

Yıllık ortalama 300 bin lira kazandığını aktaran Ayhan, “Fazla bir giderimiz olmuyor. Biz TKDK’dan yüzde 65 hibe aldık. Geri kalan yüzde 35’i de biz kendi imkanlarımızla sağladık. Yaklaşık 7 senedir burada üretim yapıyoruz. Bir milyon 200 bin liralık yatırım yaptık. 800 bin lirasını devlet karşıladı. Geri kalanı da ben karşıladım. Şuanda buranın değeri 3 milyon 500 bindir. Müteallikten daha iyi ve daha rahat.





BU İŞİN RİSKİ YOK

Herhangi bir riski yok. Uğraşı ve ekonomik olarak riski yok. Batma gibi bir şeyin yok. Çalıştıkça kazanıyorsun.” diye konuştu.

“DEVLET DESTEĞİ OLMADAN BÖYLE BİR TESİS KURAMAZDIK”

Tavuklara çocuk gibi baktıklarını dile getiren Ayhan, “Çocuktan daha fazla bakıyoruz. Herhangi bir arıza olduğu zaman cenazen de olsa gelip bu arızayı gidereceksin. Onun dışında bir zorluğu yok. Sistemimiz komple otomatik. İşçilik ve ağırlık yok. Sadece teknik olarak iş var. Gözlem yaptığın sürece hiçbir problem yoktur. Kapasitemiz 30 bindir. Yılda 6 dönemimiz var. Her seferinde ortalama 85 ton arası bir et veriyoruz. Devlet desteği olmadan böyle bir tesis kuramazdık. Böyle bir şeye cesaret edemezdik. Devletin hem cesaret vermesi hem de maddi olarak desteği ile böyle bir tesis kurduk.” şeklinde konuştu.