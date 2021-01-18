Devlet desteğiyle 'sürü' sahibi olacaklar

Siirt'te hayvancılığı artırmak, bölge halkına destek vermek ve böylelikle istihdamı güçlendirmek için önemli bir proje başlatıldı.

Siirt'te 4 Ocak'tan itibaren küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesi amacıyla başlatılan "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var Projesi"ne merkez ve ilçelerden 437 başvuru yapıldı.

Siirt Valiliği'nin öncülüğünde, hayvancılığın geliştirilmesi, yerli ırk koyun yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması ve kırsalda yaşayan vatandaşların hayat standartlarının yükseltilmesi amacıyla hayata geçirilen projeye başvurular sürüyor.

ÜRETİCİ BAŞINA AZAMİ 150 BİN LİRA

Proje kapsamında Ziraat Bankası tarafından üretici başına azami 150 bin lira verilecek. 100 bin liraya kadar sıfır faizli, +50 bin liraya kadar da düşük faizli kredi imkanı sağlanacak. Yatırım kredilerinde ilk 12 ay ödemesiz, azami 7 yıl vade, işletme kredilerinde ise 50 bin liraya kadar 18 ay vade uygulanacak. Ödemeler, proje kapsamında hayvan temin edilen satıcılara yapılacak.

BAŞVURULAR ARTIYOR

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Proje Koordinatörü Alim Öngören, 31 Mart'ta sona erecek projeden yararlanmak için başvuruların her geçen gün arttığını söyledi.

PROJEYE HAYVANCILIK İŞLETMESİ KAYDI BULUNAN HERKES BAŞVURABİLİR

Projeye, başlangıç tarihinden itibaren en az bir yıldır hayvancılık yapan ve Bakanlık Hayvancılık Bilgi Sisteminde (HBS) işletme kaydı bulunan veya geçmişte hayvancılık yapmış şu an pasif hayvancılık işletmesi kaydı bulunan herkesin başvurabileceğini belirten Öngören, uygulamadan 1.000 ailenin istifade etmesini sağlamayı amaçladıklarını belirtti.

ÜRETİM VE İSTİHDAMA KATKI SUNULACAK

Projenin amacının, küçükbaş hayvancılık konusunda faaliyet gösteren işletme ölçeklerinin büyütülmesi, ülkedeki küçükbaş hayvan varlığının artırılması, yerli koyun ırklarının artışı ile bölgesel kalkınmanın sağlanması olduğunu vurgulayan Öngören, "İlimizde 1.000 ailenin projeden faydalanması sağlanarak bir yılda 100 bin koyun artışı ile üretim ve istihdama katkı sunulması hedeflenmektedir." diye konuştu.

"PROJE İLE KÜÇÜKBAŞ HAYVANCILIK YAPMAK İSTİYORUM"

Merkez Bayraktar köyünde çiftçilik yapan Abdurrezak Özbey ise hayvancılıkla uğraşanlara önemli fırsatlar sunan projeden yararlanmak için başvurduğunu söyledi.

"100 bin liralık destekten yararlanmak ve 100 küçükbaş hayvan almak için başvuruda bulundum. Projeyi çok olumlu buluyorum. Bölgemizde hayvancılığın gelişmesine katkı sağlayacağına inanıyorum. Daha önce kızım İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün Genç Çiftçi Projesi kapsamında 100 arılı kovan hibe desteğinden yararlandı. Çok şükür şu an 200 arılı kovanımız var. Ailemin geçimini bundan sağlıyorum. Bu proje ile de küçükbaş hayvancılık yapmak istiyorum. Projeden herkes yararlanmalı."