Devlet Hava Meydanları İşletmesi'nden eleman alımı duyurusu Devlet Hava Meydanları İşletmesi; 11 asistan, 61 stajyer hava trafik kontrolörü alacağını duyurdu.

AA

İstihdam noktasında kurumların arayışları devam ediyor.

Kamu kurumlarının alımlarında KPSS'den geçer puan almanın yanı sıra, bölümlere göre bazı ek sınavlar da söz konusu olabiliyor.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü'nün taşra birimlerinde görevlendirilmek üzere 11 asistan, 61 stajyer hava trafik kontrolörü istihdam edilecek.

DHMİ'nin Resmi Gazete'de yayınlanan ilanına göre, adayların 18 Eylül 2022 tarihli KPSS'de, KPSSP3 puan türünden en az 70 puan almış olmaları gerekiyor.

Seçme sınavı veya yazılı sınav yapılacak

Genel Müdürlükçe duyurulan pozisyonların sayısının 10 katı kadar aday, en yüksek puandan başlamak üzere bilgisayar destekli seçme sınavına veya yazılı sınava çağrılacak.

Başvuru adresi

Başvurular, 12-22 Eylül'de e-Devlet'te "DHMİ Genel Müdürlüğü-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" üzerinden gerçekleştirilecek.

Sınav detaylarının takip edileceği adres

Sınav tarihi, yeri ve saati DHMİ'nin internet sitesi "www.dhmi.gov.tr"den duyurulacak.

İstihdam edilecek asistan ve stajyer hava trafik kontrolörlerinin görev yapacakları havalimanlarının listesi de ilanda yer aldı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)