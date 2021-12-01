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- Devletten küçük ve orta ölçekli işletmelere faizsiz kredi desteği
Devletten küçük ve orta ölçekli işletmelere faizsiz kredi desteği
- AA
- 01.12.2021 - 17:32
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün katıldığı TRT ortak yayınında istihdama destek paketi müjdesi vermişti.
Erdoğan ilk kez açıkladığı destek paketi hakkında AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada detay verdi.
FİRMALARA FAİZSİZ KREDİ
Erdoğan, 50 kişinin altında çalışanı olan firmalara 100 bin liraya kadar faizsiz kredi sağlanacağını söyledi.
Erdoğan konuşmasında şu ifadeleri kullandı:
"Küçük ve orta ölçekli işletmelerimize yönelik hazırladığımız ilave istihdama destek paketi. Bu paketle 50 kişinin altında çalışanı olan firmalarımıza istihdama kattıkları her yeni kişi için 100 bin liraya kadar Kredi Garanti Fonu kefaletiyle krediye erişim imkanı sağlıyoruz.
SGK PAYLARI KREDİDEN DÜŞECEK
İŞKUR aracılığıyla bu paketten faydalanmak isteyen işletmelerimizin SGK işçi ve işveren payları 12 ayın sonunda kredi faizlerinden düşülecek. Böylece yeni istihdam yapacak işletmelerimize faizsiz kredi imkanı sunmuş olacağız.
AMAÇ 50 BİN YENİ İSTİHDAM
Amacımız, kısa sürede 11 bin firmamızın toplam tutarı 10 milyar lirayı bulan bu krediden faydalanmasını sağlayarak, 50 bin yeni istihdamın önünü açmaktır."