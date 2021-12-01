Devletten küçük ve orta ölçekli işletmelere faizsiz kredi desteği

Cumhurbaşkanı Erdoğan hazırlanan istihdam destek paketi ile 50 kişiden az çalışanı olan firmaların 100 bin liraya kadar olan kredilerden faizsiz yararlanabileceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün katıldığı TRT ortak yayınında istihdama destek paketi müjdesi vermişti.

Erdoğan ilk kez açıkladığı destek paketi hakkında AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada detay verdi.

FİRMALARA FAİZSİZ KREDİ

Erdoğan, 50 kişinin altında çalışanı olan firmalara 100 bin liraya kadar faizsiz kredi sağlanacağını söyledi.

Erdoğan konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Küçük ve orta ölçekli işletmelerimize yönelik hazırladığımız ilave istihdama destek paketi. Bu paketle 50 kişinin altında çalışanı olan firmalarımıza istihdama kattıkları her yeni kişi için 100 bin liraya kadar Kredi Garanti Fonu kefaletiyle krediye erişim imkanı sağlıyoruz.

SGK PAYLARI KREDİDEN DÜŞECEK

İŞKUR aracılığıyla bu paketten faydalanmak isteyen işletmelerimizin SGK işçi ve işveren payları 12 ayın sonunda kredi faizlerinden düşülecek. Böylece yeni istihdam yapacak işletmelerimize faizsiz kredi imkanı sunmuş olacağız.

AMAÇ 50 BİN YENİ İSTİHDAM

Amacımız, kısa sürede 11 bin firmamızın toplam tutarı 10 milyar lirayı bulan bu krediden faydalanmasını sağlayarak, 50 bin yeni istihdamın önünü açmaktır."