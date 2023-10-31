Dezenformasyonla Mücadele Merkezi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmet Şimşek'i uyardı iddiası doğru değil Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek aleyhine yapılan bir haberin doğruları yansıtmadığını aktaran bir paylaşım yaptı.

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Cumhurbaşkanı seçiminin ardından göreve gelen ekonomi yönetimi, zaman zaman yalan haberlere konu edilerek yıpratılmaya çalışılıyor.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, son dönemde bu amaçla yayılan "Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomide somut bir düzelme olmadığı için Mehmet Şimşek'e bir uyarı iletti” iddiasının da doğru olmadığını bildirdi.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, yayınladığı mesajda, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve ilgili tüm kurumların, Türkiye ekonomisinin hedeflerine ulaşması için çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü dile getirdi.

"Piyasalarda güvensizlik ve tedirginlik oluşturmaya yönelik kasıtlı haberler"

Merkez, piyasalarda güvensizlik ve tedirginlik oluşturmaya yönelik kasıtlı bir şekilde dolaşıma sokulan spekülatif haberlere itibar edilmemesi gerektiğini istedi.