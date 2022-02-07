Dibek kahvesinin fiyatı cep yakmaya başladı

Mardin’e özgü dibek kahvesi yumuşak tadıyla damaklara hitap ederken, fiyatı ise cep yakıyor. Kahvenin kilosunun 140 ile 170 lira arasında satıldığı öğrenildi.

Mardin’e özgü dibek kahvesi, baharat ve bitki karışımından oluşuyor.

Dibek kahvesinin hafızayı güçlendirdiği, hazmı kolaylaştırdığı, kanseri önlediği, kolesterolü düşürdüğü, safra taşlarını yok ettiği biliniyor.

Bu kahvenin faydaları saymakla bitmezken, kur nedeniyle fiyatının yükselmesi tiryakilerinin cebini yakıyor.

140 İLE 170 LİRA ARASINDA SATILIYOR

5 yıldır kahve, kuru yemiş ve şekerleme işi ile uğraşan Hamza Uçar, “Dibek kahvesi, Mardin'e özgü bir kahvedir. Mardin'de Türk kahvesine alternatif olarak çıkan bir kahvedir ve bayağı da talep olmuştur. Bu talepler hafif ve yumuşak olmasından kaynaklanıyor. Dibek kahvesi, içerisinde bitki ve baharat çeşitlerini barındırır. Tamamen karışım ve herkes tarafından şu an için beğenilen bir kahvedir. 5 ay önce yaklaşık 80 lira bandındaydı, şu an 140-150-160 lira fiyat aralığındadır. Bu fiyat net değil ama 140 ile 170 lira arasında satılmaktadır.” dedi.

“5 AY ÖNCE 1 KİLO KAHVE ALAN ŞİMDİ 250 GRAMA DÜŞTÜ”

Uçar, “Satış şu an için normal ama düşüş çok fazla. 1 kilogram olan bir misafir şu an için 250 gram olabiliyor. İlk defa bu yıl kahve fiyatlarındaki ciddi bir artıştan dolayı hem sürümde azalma oldu hem tedarik etme de sıkıntı yaşar olduk. Kahve sadece döviz kuruna bağlı değil, dünya genelinde yaşanan bir kahve krizi var. Doların da buna çok etkisi oldu. 5 ay önce kadar kilo fiyatı ortalama 80 lira civarındaydı. Karışık dibek kahvesi şu anda 140 ile 160 lira civarında değişiyor. Dolar kurunun düşmesine rağmen fiyatlarda artış hala sürmektedir ve bu düşüş fiyatları düşürmüyor. Normalde biz, marka olarak müşterilerimize gereken en uygun fiyattan kahve hizmeti vermeyi sürdürüyoruz.” diye konuştu.