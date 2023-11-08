Dijital cüzdanların denetimine yeni kurallar Dünyada dijital cüzdanların da diğer finansal araçlarla aynı şartlarda denetimi için düğmeye basıldı. Getirilecek yeni kurallar 5 milyondan fazla işlem gerçekleştiren büyük şirketleri kapsayacak.

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ABD Tüketici Finansal Koruma Bürosu (CFPB), dijital cüzdanlar ve ödeme uygulamaları gibi hizmetler sunan banka dışı büyük şirketlerin denetlenmesine yönelik yeni kural önerdi.

Önerilen kuralla, özellikle yılda 5 milyondan fazla işlem gerçekleştiren büyük şirketlerin, halihazırda denetlenen büyük bankalar, kredi birlikleri ve diğer finansal kurumlarla aynı kurallara tabi olması amaçlanıyor.

CFPB'den yapılan açıklamada, teknoloji devleri ve diğer büyük teknoloji firmaları tarafından yönlendirilen dijital ödeme uygulamaları ile cüzdanların popülaritesinin artmaya devam ettiği vurgulandı.

Şikayetler arttı

Açıklamada, son yıllarda bu uygulamalar ve bunları sağlayan şirketlere yönelik şikayetlerin arttığı ifade edildi.

5 milyondan fazla işlem gerçekleştiren büyük şirketleri kapsıyor

Ancak şirketlerin çoğunun CFPB denetim incelemelerine tabi olmadığına işaret edilen açıklamada, yeni önerilen teklif ile özellikle yılda 5 milyondan fazla işlem gerçekleştiren büyük şirketlerin, halihazırda denetlenen büyük bankalar, kredi birlikleri ve diğer finansal kurumlarla aynı kurallara uymasının sağlanacağı kaydedildi.

Federal tüketici mali yasaları pazar geneline yayılacak

Açıklamada, önerilen kuralın federal tüketici mali yasalarının pazar genelinde tutarlı şekilde uygulanmasını sağlamaya da yardımcı olacağı aktarıldı.

Gizlilik güvence altında

Yeni kural kapsamında, geçerli para transferi, gizlilik ve diğer tüketici koruma yasalarına uyulmasının güvence altına alınacağı belirtiliyor.

Teknoloji devleri dahil büyük teknoloji firmalarının tüketici finans piyasalarına girişini dikkatle izleme çabaları devam edecek.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)