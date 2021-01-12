Dijital paralar merkez bankalarının merceğinde

Dijital ve kripto para birimleri artık yeni dünya düzeninde var oldukça merkez bankalarının da bu konuda önlem almaları ve çalışma yapmaları kaçınılmaz oldu.

Koronavirüs salgınının ardından dünya ekonomilerinde büyük bir belirsiz hakim olurken değerini en çok artıran para birimi Bitcoin oldu.

Bahçeşehir Üniversitesi Blockchain Araştırma Uygulama Merkezi Direktörü Doktor Öğretim Üyesi Bora Erdamar, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) dijital para projesiyle ilgili değerlendirme yaptı.

Kağıt paralar ve kredi kartları hayatımızda olmaya devam etse de başta onları tamamlayıcı, zamanla onların yerini alabilecek merkez bankası dijital para projeleri birer birer hayata geçeceğini vurgulayan Erdamar, bunun girdiğimiz çağın bir gerekliliği olduğunu aktardı.

KRİPTO PARALARIN DEĞERİ DURMADAN ARTIYOR

Kripto paraların değerindeki artış, kripto ve dijital paraların geleceği ile ilgili soruları tekrar akıllara getirirken, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Naci Ağbal'ın geçen haftalarda Merkez'in dijital para çalışması ile ilgili olarak, "Şu anda bu projenin kavramsal ispat aşaması tamamlanmış durumda. 2021 yılının ikinci yarısında ise pilot testlere başlamayı hedefliyoruz." açıklaması gündemin ön sıralarındaki yerini almıştı.

"KRİPTO PARALAR MERKEZİYETSİZ, DİJİTAL PARALAR İSE MERKEZİ DİJİTAL FİNANSAL VARLIKLAR"

Son dönemde çok fazla tartışılan konuya dair açıklamalarda bulunan Erdamar, dijital para ve kripto para arasında bir ayrım olduğuna işaret ederek şunları söyledi:

"Öncelikle, kripto para ve dijital para ayrımıyla başlayalım dilerseniz. Alışkın olduğumuz şekliyle 'para', merkez bankaları tarafından üretilen ve arzı merkez bankalarının tekelinde olan bir finansal varlıktır. 2008 yılından itibaren Blockchain Teknolojisi, aynen internetin haberleşme araçlarında yarattığı gibi bir devrimsel dijital dönüşümü, öncelikle finans ve para dünyası için sağlamıştır. Bu teknolojisi sayesinde üzerinde bir topluluğun değerli olduğuna hemfikir olduğu her varlık, dijital dünyada bir para gibi takas edilebilen, alım satımı yapılabilen, dolayısıyla piyasası dizayn edilebilen bir hale getirilebilmektedir.

KRİPTO PARALAR KAMUYA, DİJİTAL PARALAR KURUMLARA AİT

Özetle, kripto paralar kamuya mal olmuş yani merkeziyetsiz, dijital paralar ise kurumlara mal olmuş yani merkezi dijital finansal varlıklardır."

"PARA POLİTİKALARININ EKONOMİK KALKINMA VE TEKNOLOJİ HAMLELERİYLE DESTEKLENMESİ GEREKTİĞİNİN ANLAŞILDIĞI BİR ÇAĞ"

Salgın dönemi ile birlikte dijital para çıkarma konusunda çalışmaların hız kazandığına dikkati çeken Erdamar, sözlerine şöyle devam etti:

"Para politikalarının da bir yere kadar etkili olabildiğinin, bu politikaların mutlaka uzun vadeli ekonomik kalkınma ve teknoloji hamleleriyle desteklenmesi gerektiğinin en çok anlaşıldığı dönemde yaşıyoruz."

"TCMB’NİN 'DİJİTAL PARA' PROJESİNİ ÇOK ÖNEMLİ BULUYORUM"

TCMB'nin dijital projesine değinen Erdamar, "TCMB başkanı Naci Ağbal, 'fiyat istikrarı' ve yüzde 5 enflasyon hedefi için tüm para politikası araçlarının kullanılacağı vurgusu yaptığı açıklamada, bir 'dijital para' projesi için kavramsal çalışmaların tamamlandığını, 2021 yılı 2. yarısında pilot testlere başlanacağını açıklamıştı. Böyle rekabetçi ortamda, TCMB’nin 'dijital para' projesini çok önemli buluyorum." yorumunda bulundu.

KRİPTO VE DİJİTAL PARALARIN GELECEĞİ

Dijital ve Kripto paraların geleceğine dair de açıklamalarda bulunan Erdamar, "Kağıt paralar ve kredi kartları hayatımızda olmaya devam etse de başta onları tamamlayıcı, zamanla onların yerini alabilecek, merkez bankası dijital para projeleri birer birer hayata geçecek. Bu durum da tüm vatandaşlara, 7-24 global para transferi imkanı, daha geniş yatırım araçları olanakları, finansal desteklere daha rahat ulaşım, daha hızlı, kolay ve güvenli alışveriş imkanı sağlayacak. Kripto paraların sağladığı finansal özgürlük ortamına teknoloji firmalarının dijital paralarıyla kolay kullanım ve hızlı ödeme seçenekleri, Merkez Bankası dijital paralarıyla da güven ve istikrar eklenecek." diye konuştu.