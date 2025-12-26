‘Dikkat İnek Çıkabilir!’ etkinliği şehirlere renk katacak

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Sütaş’ın mutlu inekleri, sanatçıların tasarımlarıyla şehre geldi.

Sütaş’ın 50. yılı kapsamında BASE iş birliğiyle hayata geçirilen “Dikkat İnek Çıkabilir!” projesi, sanatçıların özgün yaklaşımlarıyla yorumladığı inek figürlerini kamusal alanda izleyiciyle buluşturuyor. İlk olarak Galataport İstanbul’da sergilenmeye başlanan tasarımlar, 2026 yılı boyunca Türkiye’nin farklı şehirlerini dolaşarak kamusal alanlara renk, neşe ve estetik katacak.

Süt ve süt ürünleri sektörünün önde gelen markalarından Sütaş’ın kuruluşunun 50. yılı kapsamında ortaya çıkan sergi, Galataport İstanbul’da gerçekleşen açılışla ziyaretçileriyle buluştu. Yıllardır Sütaş’ın iletişim dünyasına ilham veren, kimi zaman uçan kimi zaman dans eden ikonik inekler, bu kez sanatçıların özgün yorumlarıyla yeniden hayat buldu.

GALAPORT'TAN BAŞLADI

Yüzlerce başvuru arasından Türkiye’nin 20 farklı ilinden seçilen 50 tasarımda sanatçılar; Sütaş’ın doğal, samimi ve neşeli dünyasını simgeleyen inek heykellerini kendi bakış açılarıyla yorumladı. Çalışmalar, 23 Aralık-5 Ocak tarihleri arasında Galataport İstanbul’da sergilenecek ve ardından Türkiye turuna devam edecek.

“ŞEHİR YAŞAMINA GÜLÜMSETEN BİR DENEYİM TAŞIMAK İSTEDİK”

Açılışta konuşan Sütaş Ana Marka ve Kurumsal İletişim Direktörü Eylem Karakaş Soyluoğlu, şunları söyledi:

50 yıllık marka yolculuğumuzda ineklerimiz ve çiftliğimiz her zaman en büyük ilham kaynağımız oldu. Tüketicilerimizle kurduğumuz bağı güçlendiren bu dünya, ‘Çiftlikten Kalplere’ uzanan yolculuğumuzun da sembolü. İkonik inek heykellerimizi tasarımcılarımızın yaratıcı bakış açısıyla buluşturup şehir yaşamının bir parçası hâline getirmeyi hedefledik. ‘Dikkat İnek Çıkabilir!’ projesiyle kamusal alanlara renk, estetik ve gülümseten bir deneyim taşımak istiyoruz.

Soyluoğlu, günlük hayatın koşturmacası içinde karşılaşılacak bu tasarımların “küçük ama iyi gelen anlar” yaratmasını hedeflediklerini vurguladı.

“SANATIN GÖRÜNÜRLÜĞÜNÜ ARTIRAN BİR ÇAĞRI”

Proje Danışmanı Derya Yücel, projeye katkı sunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, şöyle konuştu:

Dikkat İnek Çıkabilir! başlığıyla yola çıktık. Sütaş inekleri, kamusal alanda sanatın görünürlüğünü artıran, sanatçılara yeni mecralar açan ve kentle kurulan bağı güçlendiren bir çağrıya dönüştü.

"İSTANBUL'DAN SONRA FARKLI ŞEHİRLERDE SANATSEVERLE BULUŞACAK"

BASE adına konuşan Aslı Boduroğlu ise, “Sanatı hayatın içine taşıyan, sanatçıların üretim motivasyonlarını besleyen bu proje bizim için çok değerli. Türkiye’nin dört bir yanından 200’e yakın başvuru arasından seçilen 50 çalışma sergileniyor. Tasarımların Galataport İstanbul’un ardından farklı mekân ve şehirlerde sanatseverlerle buluşacak olmasından büyük heyecan duyuyoruz.” ifadelerini kullandı.