Dış ticaret açığı ağustosta yükseldi

Dış ticaret açığı ağustosta yüzde 168,2 arttı. İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 85'ten, yüzde 66,5'e geriledi.

Koronavirüs salgını ülkeler arası seyahati kısıtladığı gibi, üretimi durma noktasına getirdi ve ihracat da bundan büyük darbe aldı. İhracatın tüm dünyada gerilediği bir ortamda, normalleşme sürecinin başladığı aylardan biri olan ağustostaki resmi rakamlar belli oldu.

Genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 5,7 azalırken, ithalatın yüzde 20,4 arttığı ağustosta, dış ticaret açığı da yıllık bazda yüzde 168,2 artarak 2 milyar 341 milyon dolardan, 6 milyar 278 milyon dolara yükseldi.

OCAK-AĞUSTOS DÖNEMİNDE DIŞ TİCARET AÇIĞINDA ARTIŞ YAŞANDI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle oluşturulan genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ocak-ağustos döneminde de dış ticaret açığı yüzde 69,9 artarak 19 milyar 426 milyon dolardan, 33 milyar 4 milyon dolara yükseldi ve ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 85,8'den, yüzde 75,6'ya geriledi.

AĞUSTOSTA İHRACAT YÜZDE 5,7 DÜŞÜŞTE

TÜİK verilerine göre ihracat 2020 yılı Ağustos ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,7 azalarak 12 milyar 464 milyon dolara gerilerken, ithalat yüzde 20,4 artarak 18 milyar 742 milyon dolara yükseldi.

Genel ticaret sistemine göre ihracat ocak-ağustos döneminde de yıllık bazda yüzde 12,9 azalarak 102 milyar 343 milyon dolara, ithalat yüzde 1,2 azalarak 135 milyar 347 milyon dolara geriledi.

İHRACATTA İLK SIRADA ALMANYA VAR

Ağustos ayında ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 1 milyar 210 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 989 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 740 milyon dolar ile ABD, 640 milyon dolar ile Irak, 582 milyon dolar ile İspanya izledi. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 33.4'ünü oluşturdu.

İTHALATTA İLK SIRADA ÇİN YER ALIYOR

İthalatta ise Çin ilk sırayı aldı. Ağustos ayında Çin'den yapılan ithalat 1 milyar 931 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 1 milyar 695 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 674 milyon dolar ile Irak, 1 milyar 324 milyon dolar ile Rusya, 1 milyar 165 milyon dolar ile İsviçre izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 41,6'sını kapsıyor.