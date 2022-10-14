Diyarbakır güneybatı çevre yolu yarın açılıyor

Yarın açılacak Diyarbakır Güneybatı Çevre yolu ile birlikte Diyarbakır'ın çevre yolu uzunluğu toplam 42,3 kilometreye ulaşacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Diyarbakır şehir geçişini 4 kilometre kısaltan ve seyahat süresini 40 dakikadan 15 dakikaya indiren Diyarbakır Güneybatı Çevre Yolu'nun yarın hizmete alınacağı açıkladı.

Şehrin trafiğini düzenlemek amacı ile yapımına başlanan Diyarbakır Güneybatı Çevre Yolu'nun da yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katılımıyla açılacağı ifade edildi.

"Yatırımlar hız kesmeden devam ediyor"

Bakanlıktan yapılan ve bu ay içinde Pendik-Sabiha Gökçen Metrosu ile Ayvacık-Küçükkuyu Yolu ve Troya-Assos tünellerinin vatandaşın hizmetine sunulduğu hatırlatılan açıklamada, yatırımlara hız kesmeden devam edilerek Türkiye'nin dört bir yanındaki şantiyelerde çalışmaların gece gündüz sürdürüldüğü belirtildi.

"Diyarbakır'ın trafiğini düzenlemek için çevre yolu yapıldı"

AA'nın haberine göre, çevre yolunun Diyarbakır trafiğini düzenlemek amacıyla inşa edildiği belirtilen açıklamada, şu bilgiler verildi:

"Elazığ, Şanlıurfa ve Mardin yönünden gelen transit trafiğin şehir içinde neden olduğu yoğunluk rahatlatılarak, trafik güvenliği artırılmış, kazaların önüne geçilmiştir. Şehrin çevre yolu ağı, Diyarbakır-Şanlıurfa ve Diyarbakır-Mardin akslarını bağlayan toplam 29,3 kilometre uzunluğundaki Diyarbakır Güneybatı Çevre Yolu ile artırılıyor. Güneybatı Çevre Yolu'nun 13 kilometrelik Kuzeybatı Çevre Yolu'na entegre edilmesiyle Diyarbakır'ın çevre yolu uzunluğu toplam 42,3 kilometreye ulaşıyor.





Şehir geçişi 4 kilometre kısaldı

Kullanıcılarına konforlu ulaşım imkanı sağlayan çevre yolu ile Diyarbakır şehir geçişi 4 kilometre kısaldı, 40 dakika süren seyahat süresi 15 dakikaya indi."