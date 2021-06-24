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    Diyarbakır, Kulp’ta sarımsak hasadı başladı

    Diyarbakır’ın Kulp ilçesinin bazı kırsal mahallelerinde üretilen, rengi ve tadıyla diğer çeşitlerden ayrılan Kulp sarımsağında hasat mevsimine girildi.
    • İHA
    • 24.06.2021 - 12:35
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    Diyarbakır, Kulp’ta sarımsak hasadı başladı

    Diyarbakır'ın Kulp ilçesinin Uzunova, Zeyrek, Elmalı, Çağlayan ve Karpuzlu mahallerinde yetişen ve şubat ayı sonunda dikimi gerçekleşen sarımsağın hasadıma başlandı.

    “BU YIL DA GEÇEN SENEKİ GİBİ FİYATARA SATMAYI DÜŞÜNÜYORUZ”

    Uzunova mahallesindeki sarımsak üreticilerinden Atilla Öztürk, geçen yıl üreticinin yüzünün güldüğünü bu yılda yine aynı fiyatlardan satabilmeyi umut ettiklerini ifade etti.

    Öztürk, “Kulp ilçesinin bazı köylerinde sarımsak yetişmekte, bu köylerden biri de bizim köydür. Köyümüzde ekmiş olduğumuz sarımsağın hasadına başladık.

    SARIMSAĞIMIZ ÇOK GÜZEL AMA TANINMIYOR

    Sarımsağımızın kalitesi çok güzel ama pek tanınmadığı için bilinmiyor. Bizim ürettiğimiz sarımsak, bölgemizde satılan sarımsakta rengi ve tadıyla farklığını hemen göstermektedir. Özelikle süzlek yapıya sahip toprakta yetişen, kendine özgü beyazlığı, tatlı olmasıyla ön plana çıkmaktadır.” dedi.

    Diyarbakır, Kulp’ta sarımsak hasadı başladı #1

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    Diyarbakır, Kulp’ta sarımsak hasadı başladı #3

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