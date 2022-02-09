Diyarbakır’da 2023’e kadar hedef 5 milyon turist

Diyarbakır’da 2023’e kadar hedef 5 milyon turist

Kültür ve inanç turizmiyle öne çıkan Diyarbakır'da, 2023'e kadar şehre gelecek turist hedefinin 5 milyona çıkardığı aktarıldı.

Türkiye'nin genelinde artan turizm hareketliliği şehirlerin özelinde de hedefleri artırdı. Diyarbakır'da yaşanan ise yıllardır terör nedeni ile geri kalan turizm faaliyetlerinin yeniden şaha geçmesi olarak yorumlandı.

Mezopotamya'nın “altın üçgeninde” bulunan Diyarbakır da 2021 yılını, pandemiye rağmen turist sayısında yüzde 50 artışla geçirdi. Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, 2023 hedeflerinde 5 milyon turist ağırlamak olduğunu söyleyerek “Şehrin geleceğini çalanlar yüzünden 40 yıldır bölgeye insanlar gelemedi.” açıklamasını yaptı.

DİYARBAKIR'DA TURİZM 2021'DE YÜZDE 50 ARTTI

12 bin 500 yıllık tarihi ve 13 medeniyete ev sahipliği yapan Diyarbakır, pandemiye rağmen 2021 yılında turist sayısında yüzde 50’lik bir artışla geçirdi.

2023 HEDEFİ 5 MİLYON TURİST

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde bulunan Diyarbakır Surları, Hevsel Bahçeleri, Malabadi Köprüsü, geçici listede bulunan Zerzevan Kalesi, insanlığın ilk yerleşim yeri olarak kabul edilen Çayönü Höyüğü ve Körtik Tepe’siyle, kültür ve inanç turizmiyle 2023 yılına kadar 5 milyon turist ağırlamaya hazır.

MEZOPOTAMYA'NIN ALTIN ÜÇGENİ

Mezopotamya’nın “Altın Üçgeni”; Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin’in yukarı Mezopotamya’nın tacı olduğunu belirten Vali Karaloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“İnsanlığın da anavatanıdır. İnsanlığın ilk yerleşim bölgesi, Göbekli Tepe, Hantepe, Körtik Tepe ile Çayönü ile zaten ispatlandı.





KÜLTÜR VE İNANÇ TURİZMİ

Bu bölgede özellikle kültür ve inanç turizmi noktasında biz, 2020 yılında Diyarbakır’da çok büyük bir çalıştay yaptık. Onun çıktılarını almaya başladık. 2021 yılında Diyarbakır’a pandemiye rağmen gelen turist sayısında yüzde 50’ik bir artış oldu. İnşallah 2022 yılında Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Mezopotamya’nın Altın Üçgeninde özelikle kültür turlarında, inanç turlarında ciddi bir patlama bekliyoruz.”





“ŞEHRİN GELECEĞİNİ ÇALANLAR YÜZÜNDEN 40 YILDIR BÖLGEYE İNSANLAR GELEMEDİ”

Sektörün hazırlıklı olması uyarısında bulunan Vali Karaloğlu, “Buna şehirlerimizin, belediyelerimizin, yerel yönetimlerimizin hazırlıklı olması lazım. 40 yıldır da bu bölgeye insanlar bir şekilde gelemediler. Gelmek istediler gelemediler. Şehrin geleceğini çalanlar yüzünden insanlar gelemediler.





ARTIK HUZUR VAR

Artık bölgede huzur var, güven var. Turistte, huzur ve güven olan yere gitmek ister. Bizim Diyarbakır’a 5 milyon turist hedefimiz var. Bunu 2023 hedefi olarak koymuştuk. Ama inşallah bu kent bunu sağlayacak. Bu kenttin potansiyeli bunu sağlayacak.” şeklinde konuştu.