Diyarbakır’da çarşı pazarda bayram hareketliliği başladı Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala Türkiye'nin dört bir tarafında alışveriş turları başladı. Esnafı sevindiren bu hareketlilik Diyarbakır'da da yaşanıyor.

İHA

Ramazan Bayramı’na sayılı günler kala Diyarbakır’da çarşı pazarlarında bayram hareketliliği başladı.

Çarşı esnafından Hüseyin Kantar, bayrama sayılı günler kala işlerinde hareketlilik yaşandığını söyledi.

Vatandaşların yavaş yavaş alışveriş yapmaya başladığını belirten Kantar, “Bu durum bizi sevindiriyor ve işlerimizde bir canlılık olduğunu görüyoruz" dedi.

"Çocuklar bayramlık kıyafet istiyor"

Vatandaşlardan Mehmet Atsız ise, alışverişlerin zorluğuna rağmen bayram öncesi hazırlıklarını tamamlamak zorunda olduklarını dile getirerek şöyle konuştu:

Her şey ateş pahası ama yapacak bir şey yok. Çocuklar bayramlık kıyafet istiyor ve onları mutlu etmek için alışveriş yapmak zorundayız.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)