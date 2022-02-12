Diyarbakır’da çiçekçilerde Sevgililer Günü yoğunluğu

Sevgililer Günü yaklaştıkça çiçekçilerin mesaisi de artmaya başladı. Çiçeklerin fiyatlarının artmasına rağmen, 14 Şubat'a özel satışlar hız kesmiyor.

Tüm yurtta olduğu gibi Diyarbakır’da da 14 Şubat Sevgililer Günü’nün yaklaşmasıyla birlikte gül başta olmak üzere çiçeklerde fiyatları arttı.

Vatandaşlara daha iyi hizmet verebilmek için hazırlıklarını sürdüren çiçekçiler, istek doğrultusunda evlere ya da işyerlerine servis yoluyla çiçekleri teslim ediyor.

"FİYATLARI UTANARAK SÖYLÜYORUZ"

Çiçekçi Mustafa Serkan Güleçoğlu, üreticilerin yapmış olduğu zamlardan kaynaklı olarak müşterilerine fiyatları utanarak söylediklerini belirterek, önceki yıla göre işlerinin yarı yarıya düştüğünü söyledi.

"FİYATLAR YÜZDE 300 ARTTI"

Geçen yıl 14 Şubat Sevgililer Günü’nde 5 liraya satılan gül, yüzde 300 oranında artış göstererek, 20 lira oldu. Gül fiyatlarının 20 liradan başlayıp, 200 liraya kadar değişiklik gösterdiğini söyleyen, 30 yıllık çiçekçi Mustafa Serkan Güleçoğlu, “Her yıl olduğu gibi bu yılda 14 Şubat yaklaşırken, hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Sevgililere hitap edecek olan kırmızı gül, beyaz gül, orkide, lale, solmayan gül ile kutuda çiçeklerimiz rağbet görüyor. Tüm Diyarbakır halkına hizmet etmeye devam ediyoruz.” dedi.

"BU YIL GÜL FAHİŞ FİYATLA SATILIYOR"

Güleçoğlu, “Bu yıl gül fiyatlarında çok yoğun bir şekilde fahiş fiyatlar bulunmaktadır. Bu bizden kaynaklı bir durum değil. Üreticilerin yapmış olduğu zamlardan kaynaklı olarak müşterilerimize utanarak fiyat veriyoruz. Şu anda bir gülün fiyatını en düşük olacak şekilde satmak için 20 iradan satıyoruz. Geçtiğimiz yıla göre bu yıl satışlarımız fiyatların yüksekliğinden dolayı yarı yarıya düştü. Canlı gül fiyatı yüksek olduğundan kaynaklı olarak da alternatif olarak fiyatı 7,5 lira olan yapay gülleri de müşterilerimize öneriyoruz.” diye konuştu.