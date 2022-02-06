Çikolata yapımına İsveç'te hobi olarak başlayan kadın girişimci Sevgi Dağhan, çikolata yapımını Diyarbakır’a taşıdı.

İsveç’te para talep etmeden çikolata fabrikasında hobi olarak eğitim alan 2 çocuk annesi 39 yaşındaki kadın girişimci Sevgi Dağhan, Diyarbakır’da kurduğu imalathane ile katkısız, doğal ürünlerle çikolata üretmeye başladı.

Dağhan, şimdi hem aile ekonomisine destek sunuyor hem de sadece kadınlarlar oluşan ekibi ile istihdam sağlıyor.

YÜZDE 95 DOĞAL ÜRÜN BELGESİNE SAHİP

Yüzde 95 doğal ürün belgesine sahip olan ve Diyarbakır’ın tek kadın çikolata üreticisi Sevgi Dağhan, Arbe Chocolate markası ile Kayapınar ilçesi 50 metrelik yol üzerinde ilk satış noktasını kadın çalışanlar ile birlikte faaliyete geçirdi.

Ürettikleri ürünleri göz bebekleri gibi özenerek hazırladıklarını kaydeden Dağhan, 800 bin lira yatırım yaptığını söyledi.

Diyarbakır'da kadınların çikolata mesaisi VİDEO

"DİYARBAKIR’DA KÜÇÜK BİR İMALATHANEYLE SEKTÖRE BAŞLADIM"

Dağhan, “Çikolata, eşimin işi nedeniyle bu serüven, İsveç’te kaldığımız bir dönem içerisinde hobi olarak başladı. Ücret talep etmeden bir fabrikada yapım aşamalarını öğrendim yavaş yavaş o şekilde 2009 yılında başladım. Daha sonra birçok ülkenin ardından Diyarbakır’da küçük bir imalathaneyle sektöre başladım. Şu an Diyarbakır’da zaten doğal anlamda benim yaptığım işi yapan pek fazla bir firma yok, el yapımı organik çikolata, doğal sadece dört ham maddeden oluşan ürün yapan yok. Kadın girişimci olarak küçük bir destek aldık, o destekle başladık.

Ana ham maddeden oluşan üç farklı çikolata çeşidimiz var. Bitter ve sütlü çikolatayı kendimiz üretiyoruz.





DOĞALI ARAYANLAR BİZİ BULUYOR

Doğalı arayanlar gerçekten yediklerinde katkı maddesi olmayan bir ürün isteyen insanlar direkt bizi buluyor. Tamamen katkısız, tamamen doğal ve yüzde 95 doğal ve organiktir belgesi sadece şu anda bizde var. Şu anda mevcut kapasitemize göre burada 150 ile 200 kiloya yakın bir üretimimiz oluyor.” dedi.