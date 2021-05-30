Diyarbakır'da pazardaki sebze meyve atıkları toplanarak gübreye dönüştürülüyor

“Topraktan Toprağa-Organik Atıkların Dönüştürülmesi” projesi kapsamında özellikle pazar yerlerindeki sebze meyve atıkları her gün düzenli olarak toplanıp, organik gübre elde ediliyor.

Tarımsal kuraklığın etkilerini azaltıp, yıpranan toprağın iyileştirilmesi, verimin artırılması ve sağlıklı gıdaların üretilmesi amacıyla Topraktan Tabağa Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ve Kayapınar Belediyesi iş birliğiyle semt pazarlarında çöpe giden sebze meyve atıkları gönüllüler tarafından toplanıp, bir dizi işlemden geçirildikten sonra kompost gübreye dönüştürülerek yeniden tarıma kazandırılıyor.

ORGANİK GÜBRE ÇİFTÇİLERE ÜCRETSİZ DAĞITILACAK

Tarımsal kuraklığın etkilerini azaltarak toprağın onarılması, veriminin artırılması, gıda atığının sürdürülebilir tarımsal üretime ve sağlıklı gıdanın teminine katkı sağlaması amacıyla gerçekleştirilen projede her sektörden ve çoğunluğunu kadınların oluşturduğu gönüllülerin çalışması sonucunda elde edilecek binlerce ton gübre çiftçilere ücretsiz olarak dağıtılacak.

Diyarbakır'da pazardaki atıklar toplanarak gübreye dönüştürülüyor ViDEO

TOPLANAN ÜRÜNLER SERİM ALANINA GÖTÜRÜLÜYOR

Her akşam pazar yerine giden gönüllüler, sebze meyve atıklarını plastik ve benzeri yabancı maddelerden ayrıştırıp kamyonlara yükleyerek, Kayapınar Belediyesi kompost serim alanına götürüyor. Burada sebze meyve atıkları tekrar detaylı ayrıştırma işleminden sonra kahverengi atık olarak adlandırılan ağaç dalları, budama parçaları, çim atıkları ve buğday ekinleriyle belli oranlarda iş makinesiyle harmanlanarak 1.5 metrelik yığınlar halinde sıralanıyor.

BİR AY BOYUNCA ÜÇ GÜNDE BİR KARIŞTIRILIYOR

Sıcaklık ve nem kontrolleri yapılan yığınlar 1 ay boyunca 3 günde 1 karıştırıldıktan sonra kompost alanında beklemeye alınıyor. 6 ay sürecek bu işlemin ardından elde edilecek tonlarca organik gübre çiftçilere ücretsiz olarak dağıtılacak. 1 pazardan günde yaklaşık 3 ton toplanan sebze meyve atığından 1 ton 100 kilo kompost elde edilirken yıl sonunda ise toplam 4 bin ton komposttan çiftçilerin ücretsiz olarak yararlanması bekleniyor.

AMAÇ HAREKETİN TÜRKİYE GENELİNE YAYILMASI

1 hektar arazide 170 ton su tutma özelliğine sahip bu yöntemin Türkiye geneline yayılarak model olması ve su kullanımı ile maliyetinin azaltılması da amaçlanıyor.