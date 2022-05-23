Diyarbakır'da bir pazarcı, ucuza ürün sattığı için pazarın dernek yetkilisi tarafından "Asgari ücret 4 bin 250 TL, aç mı var bu ülkede, ucuza satıp ortalığı karıştırma" sözleriyle uyarıldı.

2 yıldan fazladır koronavirüs salgınının ve son birkaç aydır Ukrayna'da yaşanan savaşın neden olduğu global ekonomik krizden Türkiye de etkileniyor.

Her ne kadar ülkemizde krizin hafifletilmesi için çaba gösterilse de birçok sektörde vatandaşlar geçim sıkıntısını hissetmeye devam ediyor.

Krizi fırsat bilerek konuttan gıdaya birçok alanda aşırı fiyat bindirmesi yapanlar, mal ve gıda stoklayan esnaflar, toplumda derin vicdani yaralar açıyor.

"Piyasanın altında ürün satıyorsun" deyip tepki gösterdiler

Buna benzer bir olay Diyarbakır'da yaşandı.

Sosyal medyada yayınlanan videoda, pazarda uygun fiyata ürün satan esnaf, kendisine tepki gösteren pazarcılar derneği yetkilisine şunları söyledi:

"Ahmet abim, Diyarbakır’da günlük 30 ton salatalık satılıyor. Sen arabana 2 ton atıp satıyorsun. Burada piyasaya uymak zorundasın. 4 lirayken piyasa olmuş 6 lira. Sen bana 4 liraya satınca ben gidiyorum 5 liraya satıyorum. 100 kişi benden zarar görüyor. Sen pazarı düşünmeden satış mı yapacaksın?"





"2 lira beni kurtarıyor, sen 8 liraya sat"

Bunun üzerine pazarcı şunları söyledi:



"99’u çekiyor. 8 liraya satıyor. 2 katı. Sen diyorsun ki Hacı Veysi, 2 katına sat. Fırsatçı değilim. Ramazan ayı yiyen var yemeyen var. Benim hakkım 2 lira, beni kurtarıyor. Sen 8 liraya sat."

"Herkes kaça satıyorsa sen de o fiyata satacaksın"

Dernek yetkilisi ise "Allah’tan korkun, asgari ücret 4 bin 250 lira olmuş. Kim açtır? Komşuların pahalı satıyorsa sen de pahalı satacaksın. Ucuza satıp ortalığı karıştırma!" sözleriyle pazarcıya tepki gösterdi.



Diyarbakır'da ucuza ürün satan pazarcıya tepki: Ortalığı karıştırma - VİDEO

