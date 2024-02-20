Diyarbakırlı sarraf, çeyrek altın bulamamaktan şikayetçi Diyarbakır'da bulunan 450 kuyumcunun bağlı olduğu meslek odası açıklama yaparak, çeyrek ve cumhuriyet altın serisi anlamına gelen "sarrafiye ürünleri"ni bulmakta sıkıntı yaşandığını dile getirdi.

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İHA

Doğu'nun Paris'i Diyarbakır'da kuyumcular, halkın takı için talep ettiği sarrafiye ürünlerini tedarik edememekten yana dertli.

Diyarbakır Kuyumcular ve Sarraflar Odası Başkanı Mehmet Yüksel, şehirde faaliyet gösteren kuyumcuların sorunlarını aktardı.

Esnaf, çeyrek ve cumhuriyet altın denilen sarrafiye ürünleri, hem fiyat artışından hem üretiminin sınırlı olmasından dolayı bulmakta zorlanıyor.

"Darphane'nin üretim kapasitesi ihtiyaca yanıt vermiyor"

Yüksel, Diyarbakır’da sadece Darphane ürünlerinin satışı yapıldığını ve bu durumda mağduriyetin söz konusu olduğuna dikkat çekerek açıklamasında şu bilgileri verdi:

450 kuyumcu esnafımız çeyrek ve cumhuriyet altın serisi dediğimiz sarrafiye ürünlerini bulmaktan zorlanıyor.

Yaklaşık iki aydır sadece Diyarbakır değil, tüm Türkiye genelinde bu sıkıntı var. Bu konu hakkında oda başkanlarıyla sürekli diyalog içerisindeyiz. Bunun nedeni ise Darphanemizin üretim kapasitesi yetersiz olduğundan dolayıdır. Darphane'nin günlük ortalama 300 kilo altın üretim kapasitesi mevcut. Maalesef bu da talebimizi karşılayamıyor. Bundan dolayı sıkıntı yaşıyoruz.

"Diyarbakır'da yasa dışı altının satışına hiçbir şekilde müsaade etmiyoruz"

Bir an önce Darphane'nin üretim kapasitesinin yükseltilmesi gerek. 2 yıl önce 7 tonluk bir üretim tesisinden bahsediliyordu. Ama herhangi bir adım atılmamış. Bütün oda başkanlarının özellikle talebi; Darphane'nin üretim kapasitesinin artırılmasından hızlanılmalıdır. Diyarbakır’a ayrılan üretimde ihtiyaç biraz daha fazladır. Bunun nedeniyse biz kentimizde yasa dışı altının satışına hiçbir şekilde müsaade etmiyoruz. Sadece Darphane'nin ürününü esnafımız satıyor. O yüzden bizim tek ihtiyacımız Darphane ürünleridir.

"Yasa dışı ürün satışı yapan kişilere fırsat doğuyor"

Yüksel, aslında çeyrek ve cumhuriyet altınının bulunmaması sorununun dönem dönem yaşandığını belirterek şunları kaydetti:

Aslında çeyrek ve cumhuriyet altın bulunmaması dönem dönem oluyordu. Eskiden Darphane'ye altını götürüp sarrafiye ürün alınabilmesi için 3 gün bekliyorduk. Ama şimdi ise 20 kilogram altını Darphane'ye götürdüğümüzde 15 gün bekletilip öyle sarrafiye ürün alabiliyoruz. Bir kuyumcu için 15 gün az bir süre değil. Böylelikle bu da talebimizi maalesef karşılayamıyor. Biz, yasa dışı altınla bu kadar büyük bir mücadele verirken ne yazık ki yasal ürünlerimiz piyasada yok. İster istemez yasa dışı ürün satışı yapan kişilere fırsat doğuyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)