DOF Robotics’ten Grizzle Technology’ye 44,6 milyon liralık yatırım

Türkiye’nin en hızlı büyüyen teknoloji şirketlerinden DOF Robotics, Ayrıcalıklı Erişim Yönetimi (Privileged Access Management-PAM) alanında uzmanlaşmış Grizzle Technology’ye 44 milyon 621 bin 850 TL tutarında yatırım gerçekleştirdi.

Yatırıma ilişkin değerlendirmede bulunan DOF Robotics Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Mertcan, başta PAM olmak üzere siber güvenlik alanında ilk akla gelen teknoloji şirketlerinden biri olmayı hedeflediklerini açıkladı.

SİBER GÜVENLİK YENİ BÜYÜME ALANI

Robotik sistemler, sürükleyici eğitim ve eğlence teknolojileri, hareketli simülatörler, oyun ve içerik geliştirme ile görüntü yorumlama yazılımlarında dünyanın önde gelen markaları arasında yer alan DOF Robotics, bu yatırımla siber güvenliği yeni bir uzmanlık ve büyüme alanı olarak konumlandırdığını net biçimde ortaya koydu.

Şirketin yatırım yaptığı Grizzle Technology, özellikle kamu kurumları ile orta ve büyük ölçekli, çok kullanıcılı sunucu altyapılarına sahip kuruluşlara yönelik PAM çözümleriyle dikkat çeken güçlü bir yerli oyuncu olarak öne çıkıyor.

“SİBER GÜVENLİKTE İLK AKLA GELEN ŞİRKET OLMAK İSTİYORUZ”

Mustafa Mertcan, Grizzle Technology’nin kritik dijital varlıkların korunmasına yönelik ileri seviye siber güvenlik çözümleri sunduğunu belirterek şu değerlendirmede bulundu:

Grizzle Technology, erişim güvenliği alanında lider bir çözüm sağlayıcı olarak büyürken; kimlik ve erişim yönetimi (IAM), saldırı tespit ve önleme sistemleri, zafiyet yönetimi, bulut güvenliği ve yapay zekâ destekli siber savunma teknolojilerini de ürün portföyüne ekleyerek entegre bir siber güvenlik ekosistemi oluşturma vizyonuyla ilerliyor. Bu yatırımla yurt içinde güçlü bir konum elde etmeyi, orta vadede ise uluslararası pazarlarda başta PAM olmak üzere siber güvenlik alanında ilk akla gelen teknoloji şirketlerinden biri olmayı hedefliyoruz.

500,7 MİLYAR DOLARLIK PAZARA GİRİŞ

Küresel pazar verilerine de değinen Mertcan, dünya genelinde siber güvenlik pazarının 2024 itibarıyla yaklaşık 245,6 milyar ABD doları büyüklüğe ulaştığını, 2030 yılına kadar ise 500,7 milyar ABD dolarına yükselmesinin beklendiğini söyledi. Bu büyümenin yıllık ortalama yüzde 13 seviyesinde gerçekleşeceğine dikkat çekti.

Küresel PAM pazarının ise 2024 yılında 3,6-4,5 milyar ABD doları seviyesine ulaştığını belirten Mertcan, bu pazarın 2030’a kadar yaklaşık 11,5 milyar ABD dolarına, bazı projeksiyonlara göre ise 2032 itibarıyla 30 milyar ABD dolarının üzerine çıkmasının öngörüldüğünü ifade etti. Dijital dönüşüm, bulut ve hibrit mimarilerin yaygınlaşması, uzaktan çalışma modelleri ve artan regülasyonların bu büyümenin temel itici güçleri arasında yer aldığını vurguladı.

OTONOM SİSTEMLER İÇİN KRİTİK GÜVENLİK KATMANI

PAM çözümlerinin, kritik sistemlere ve hassas verilere erişimi olan yetkili kullanıcı hesaplarının yönetilmesini, izlenmesini ve denetlenmesini sağladığını belirten Mertcan, bankalar, finans kuruluşları, kamu kurumları ve kritik altyapı işletmeleri için bu sistemlerin vazgeçilmez hale geldiğini söyledi. Türkiye’de de PAM pazarının yüksek bir büyüme potansiyeline sahip olduğunun altını çizdi.

Bu yatırımın aynı zamanda DOF Robotics’in ana faaliyet alanlarını da güçlendirdiğini ifade eden Mertcan, şirket tarafından geliştirilen insansı robotlar ve otonom sistemlerde PAM ve erişim güvenliği çözümlerinin kritik öneme sahip olduğunu sözlerine ekledi.