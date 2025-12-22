İstanbul'da 2026'daki tıp kongrelerinden 100 milyon dolar turizm geliri

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Uluslararası Kongre ve Toplantılar Birliği (ICCA) tarafından ilk kez yayınlanan "2024 yılı tıp bilimleri toplantıları için dünyadaki en iyi 8 şehir" listesinde 8'inci sırada yer alan İstanbul'da 22-25 Nisan 2026'da 2 bin 500 katılımcının beklendiği Asya Pasifik Karaciğer Çalışmaları Derneği Bilimsel Toplantısı (APASL) düzenlenecek.

Tahmini 6 bin 500 katılımcının ağırlanacağı Avrupa Alerji ve Klinik İmmünoloji Akademisi Kongresi (EAACI), 12-15 Haziran'da, 3 bin katılımcının beklendiği Dünya Buiatri Kongresi (WBC) de 6-10 Eylül'de gerçekleştirilecek.

10 bin üst düzey katılımcının ağırlanacağı Dünya Kulak Burun Boğaz Kongresi (IFOS) ise 9-13 Eylül'de düzenlenecek.

25 BİN TIP KONGRESİ TURİSTİYLE 100 MİLYON DOLARLIK GELİRİ GARANTİLENDİ

İTO ve ICVB Başkanı Şekib Avdagiç, “Tıp kongrelerini bir şehre kazandırmak, dünyanın her yerinde çok prestijli kabul edilen bir faaliyet. Paydaş çalışmalarımızla İstanbul, 2026'da 25 bin tıp kongresi turisti ile 100 milyon dolarlık bir geliri garantiledi.” dedi.

Diğer etkinliklerle birlikte gelecek yıl kente gelecek kongre turisti sayısının 2024'teki 48 bin rakamını geçmesi öngörülüyor.

"KONGRE TURİSTİNİN HARCAMASI 4 BİN DOLARI BULUYOR"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İstanbul Ticaret Odası (İTO) ve İstanbul Kongre ve Ziyaretçi Bürosu (ICVB) Başkanı Şekib Avdagiç, tıp kongrelerini bir şehre kazandırmanın dünyanın her yerinde çok prestijli kabul edilen bir faaliyet olduğunu belirterek, "Paydaş çalışmalarımızla İstanbul, 2026'da 25 bin tıp kongresi turisti ile 100 milyon dolarlık bir geliri garantiledi." ifadesini kullandı.

"DOKTOR BU NE?"

Komedyen Cem Yılmaz'ın hafızalara kazınan "Doktor bu ne?" repliğini hatırlatan Avdagiç, şu açıklamalarda bulundu: