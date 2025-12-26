DOF Robotics’ten Kapadokya’ya 20 milyon dolarlık yatırım

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

NeoCappadocia ile yeni nesil deneyim turizmi başlayacak.

Dünyanın 6 kıtasında 60’tan fazla ülkeye ihracat yapan; Universal Studios, Marvel gibi markalarla çalışan ve Angry Birds, Transformers, Monster Jam, Smurfs gibi lisanslı projelere imza atan DOF Robotics, Kapadokya’da NeoCappadocia projesi için 20 milyon dolarlık yatırım gerçekleştiriyor.

Robotik sistemler, hareketli simülatörler, sürükleyici eğitim ve eğlence teknolojileri, oyun ve içerik geliştirme alanlarında faaliyet gösteren şirket, Kapadokya’ya deneyim odaklı yeni bir turizm projesi kazandıracak.

AVANOS’TA 5 BİN METREKARELİK TESİS

Avanos’ta 5 bin meterkarelik kapalı alanda kurulacak NeoCappadocia; ileri teknoloji, canlı performans ve tematik misafirperverliği tek çatı altında buluşturmayı hedefliyor.

Projede; Fly Over Cappadocia / Türkiye temalı flying theatre, balon simülatörü, tamamen tematik bir restoran, konsept odalardan oluşan butik temalı otel, teknoloji, estetik ve hikâye anlatımını birleştiren canlı gösteriler yer alacak.

12 AY HİZMET VERECEK

Yılın 12 ayı hizmet verecek şekilde planlanan proje; bölge turizmine sürdürülebilir ivme kazandırmayı ve Türkiye’yi deneyim, teknoloji ve inovasyon turizminin küresel merkezlerinden biri haline getirmeyi amaçlıyor.

“YILLIK 500 BİNİN ÜZERİNDE ZİYARETÇİ HEDEFLİYORUZ”

DOF Robotics Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Mertcan, projeyle ilgili şunları söyledi:

Kapadokya’yı, eşsiz doğal mirasının ötesinde; teknoloji, hikâye anlatımı ve duygusal deneyimin birleştiği yeni bir evren olarak konumlandırıyoruz. NeoCappadocia ile bölgeye güçlü bir ziyaret nedeni ekliyoruz. Faaliyete geçtiğinde yıllık 500 binin üzerinde ziyaretçiyi ağırlayarak Kapadokya’nın çekim gücünü dört mevsime yaymayı hedefliyoruz. Deneyim turizmi alanında dünyada türünün ilk örneklerinden biri olan proje, Türkiye’nin yaratıcı teknoloji gücünü küresel sahneye taşıyan stratejik bir adım.

TÜRKİYE’NİN YÜKSEK TEKNOLOJİ DENEYİM ÜLKESİ OLARAK KONUMLANDIRMASINA KATKI

Projeye benzer konseptlerin İstanbul ve Antalya’da da hayata geçirilmesinin planlandığını belirten Mertcan şunları ekledi: