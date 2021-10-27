Doğal afet sigortası yaygınlaştırılacak

Doğal afet sigortasının bütün afet türlerini kapsayacak şekilde yaygınlaştırılması için zorunlu deprem sigortası beyanı ve ödemesinin etkin şekilde takibinin sağlanmasına karar verildi.

2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda, doğal afet sigortasının yaygınlaştırılması ele alındı.

SİGORTALI SAYISI 10.3 MİLYON KİŞİ OLDU

Binalarda depremin doğrudan ve dolaylı neden olduğu maddi zararların karşılanması amacıyla çıkarılan Afet Sigortaları Kanunu kapsamında olan sigortalı sayısı, bu yılın aynı dönemi itibarıyla 10 milyon 300 bin ulaştı.

SİGORTALILIK ORANI YÜZDE 58,8 ARTIŞ GÖSTERDİ

Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) verilerine göre, sigortalılık oranı yüzde 58,8 olarak kayıtlara geçti.

EN FAZLA SİGORTALILIK ORANI MARMARA BÖLGESİ'NDE

En fazla sigortalılık oranı, yüzde 70,4 ile Marmara Bölgesi'nde olup, en düşük sigortalılık oranı yüzde 47 ile Karadeniz Bölgesi'nde gerçekleşti.

11 MİLYON İŞ YERİ VE KONUT SİGORTALI OLACAK

Afet Sigortaları Kanunu’nun deprem dışındaki diğer afet türlerine de yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalara devam ediliyor. Gelecek yıl zorunlu deprem sigortasına dahil olan konut ve iş yeri sayısının da 11 milyon olması hedeflendi.

Afet risklerinin belirlenmesi ve bu risklerin bütüncül bir şekilde önlenmesi ve azaltılmasına yönelik Türkiye Afet Risk Azaltma Planının (TARAP) hazırlanması çalışmaları sürdürülüyor.

İL AFET RİSK AZALTMA PLANLARI, 61 İLDE TAMAMLANDI

Yerel afet risklerinin belirlenmesi ve bu risklerin azaltılmasına yönelik hedef ve eylemleri tanımlayan İl Afet Risk Azaltma Planları (IRAP), 61 ilde tamamlandı. Geri kalanının bu yılın sonuna kadar hazırlanması amaçlanıyor.

DASK'IN KAPSAMI ARTIRILACAK

DASK'ın teminat sunduğu risklere, başta sel olmak üzere deprem dışında kalan diğer doğal afet türlerinin dahil edilmesine yönelik mevzuat çalışmaları yapılacak.

8 İLDE SAYISAL TELSİZ SİSTEMİ KURULACAK

Afetlere daha etkin müdahale için kesintisiz ve güvenli haberleşme altyapısı kurulmasına yönelik çalışmalar tamamlanacak, 8 ilde sayısal telsiz sistemi kurulacak.