Doğal afetler, 2025'te binlerce kişinin ölümüne yol açtı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

2025, dünyada afetlerin sıklaştığı ve etkisinin büyüdüğü bir yıl olarak kayıtlara geçti.

Depremlerden sellere, orman yangınlarından fırtınalara kadar pek çok felaket, hem can kaybına hem de ciddi ekonomik kayıplara yol açtı.

İKLİM KRİZİNİN GÖLGESİNDE

Uzmanlara göre afetlerin artışı tesadüf değil. Yükselen sıcaklıklar, düzensiz yağışlar ve aşırı hava olayları, riskleri daha görünür hale getiriyor.

DEPREMLER BÜYÜK PANİĞE YOL AÇTI

Birçok ülkede meydana gelen depremler, yerleşim alanlarında ağır hasar bıraktı. Arama-kurtarma ekipleri günlerce sahada çalışırken, afetzedeler geçici barınma alanlarına yerleştirildi.

SEL FELAKETLERİ ŞEHİRLERİ VURDU

Ani ve şiddetli yağışlar, altyapısı yetersiz bölgelerde yaşamı felç etti. Yollar kapandı, köprüler zarar gördü, tarım alanları su altında kaldı.

ORMAN YANGINLARI GENİŞ ALANLARI KÜL ETTİ

Yüksek sıcaklık ve kuraklıkla birlikte başlayan yangınlar, hem ekosistemi hem de yerleşim alanlarını tehdit etti. Birçok bölgede tahliyeler yapıldı.

EKONOMİK KAYIPLAR BÜYÜDÜ

Afetlerin bıraktığı tahribat, milyarlarca dolarlık ekonomik zarara yol açtı. Sigorta şirketleri ve devletler, yeniden inşa için büyük fonlar ayırmak zorunda kaldı.

İNSAN HİKÂYELERİ ÖN PLANDA

Afet bölgelerinde en çok dikkat çeken, kayıplarına rağmen umudunu korumaya çalışan insanlar oldu. Dayanışma kampanyaları ve gönüllü çalışmaları, yaraların sarılmasına katkı sağladı.

UZMANLARDAN ORTAK ÇAĞRI

Bilim insanları, afetlere hazırlık konusunda daha güçlü adımlar atılması gerektiğini vurguluyor. Riskli bölgelerde yapı denetimi, erken uyarı sistemleri ve afet eğitimi öncelikli başlıklar arasında.

GELECEK İÇİN DERSLER

2025’in gösterdiği en önemli gerçek: Afetler kaçınılmaz olabilir; ancak doğru planlama ve bilinçle zararlarını azaltmak mümkün.

DÜNYADA 2025 AFETLERİ

NİJERYA

Niger eyaletinde seller: 220 ölü

GÜNEY AFRİKA

Doğu Cape’de sel ve kar fırtınası: 101 ölü

ABD

Texas/Kerr seli: 129 ölü, afet ilanı

Kaliforniya ve Arizona başta olmak üzere yaygın orman yangınları; büyük ekonomik kayıp ve can kayıpları

HİNDİSTAN

Muson selleri ve heyelanlar; yalnızca Himaçal Pradeş’te 298 ölü

PAKİSTAN

Pencap’ta “tarihin en büyük seli”, milyonlar etkilendi

Kuzeyde seller: 1002 ölü

MEKSİKA

5 eyalette seller: 76 ölü, 39 kayıp

FİLİPİNLER

Kalmaegi Tayfunu: 232 ölü, 112 kayıp

Palompon açıklarında deprem: 72 ölü

ENDONEZYA

Sumatra’da sel ve heyelan: 1030 ölü, 206 kayıp; dev altyapı hasarı

Onarım maliyeti yaklaşık 3 milyar dolar

SRİ LANKA

Heyelan ve ani seller: 627 ölü, 190 kayıp

TAYLAND

Güney bölgelerde seller: 185 ölü, milyonlar etkilendi

RUSYA

Kamçatka açıklarında 8.8’lik deprem (tarihin en büyüklerinden)

Bölgede 7.4 ve 7.8’lik ek depremler, tsunami uyarıları

ÇİN (TİBET)

6,8’lik deprem: 126 ölü, 188 yaralı

MYANMAR

Ardışık depremler (7.7 ve 6.4): 3 bin 700 ölü, 5 bin 20 yaralı

AFGANİSTAN

Kunar’da deprem: 2 bin 205 ölü, 3 bin 640 yaralı

Belh’te deprem: 27 ölü, 956 yaralı

JAPONYA

Büyük yangın (kuzeydoğu): en az 210 bina zarar

Geniş alan kül oldu; 1 kişi yaşamını yitirdi

GÜNEY KORE

Güneydoğuda yangınlar; ulusal afet ilanı

30 ölü, 45 yaralı

(CAPE TOWN) GÜNEY AFRİKA

Masa Dağı Ulusal Parkı’nda yangın: 2 bin 600 hektar zarar

AVUSTRALYA

Victoria’da kontrolsüz yangınlar, on binlerce hektar zarar

Mount Remarkable Milli Parkı’nın yüzde 15’i yandı

YUNANİSTAN

Atina çevresi ve Mora’da büyük yangınlar; yerleşimler etkilendi

FRANSA

Charente’de orman yangını: 200+ hektar zarar

FAS

Şafşavan çevresinde yangınlar: 500 hektar alan yok oldu

İSPANYA

50’den fazla noktada yangın; 4 binden fazla tahliye

4 ölü, 407 bin hektardan fazla alan zarar gördü

SURİYE

Lazkiye çevresi yangınları: 16 bin+ hektar zarar

Eylülde yeni yangınlarda 1 görevli hayatını kaybetti

İTALYA

Alp Dağları’nda çığ olayları: yıl içinde birçok ölüm ve yaralanma

SLOVENYA

Tosc Dağı’nda çığ: 3 dağcı hayatını kaybetti

KIRGIZİSTAN

Bişkek-Oş yolunda çığ; araçlar mahsur kaldı, yaralılar kurtarıldı

(FUKUŞİMA-ÇIĞ)

İki ayrı çığda 100’den fazla kişi kaplıcalarda mahsur kaldı

NEPAL

Yalung Ri’de çığ: 7 ölü

(K2) PAKİSTAN

K2’de çığ: bir dağcı hayatını kaybetti, 3 yaralı