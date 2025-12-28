Doğal afetler, 2025'te binlerce kişinin ölümüne yol açtı

- 2025 yılında dünya genelinde iklim değişikliğinin tetiklediği doğal afetler, binlerce insanın ölümüne ve ciddi ekonomik kayıplara yol açtı.
- Depremler, sellere ve yangınlara neden olan aşırı hava olayları, birçok ülkeyi etkiledi ve geniş çaplı altyapı hasarlarına sebep oldu.
- Bilim insanları, gelecekteki afetlerin zararını azaltmak için daha güçlü hazırlık ve yapı denetimi önlemlerinin alınması gerektiğini vurguluyor.
2025, dünyada afetlerin sıklaştığı ve etkisinin büyüdüğü bir yıl olarak kayıtlara geçti.
Depremlerden sellere, orman yangınlarından fırtınalara kadar pek çok felaket, hem can kaybına hem de ciddi ekonomik kayıplara yol açtı.
İKLİM KRİZİNİN GÖLGESİNDE
Uzmanlara göre afetlerin artışı tesadüf değil. Yükselen sıcaklıklar, düzensiz yağışlar ve aşırı hava olayları, riskleri daha görünür hale getiriyor.
DEPREMLER BÜYÜK PANİĞE YOL AÇTI
Birçok ülkede meydana gelen depremler, yerleşim alanlarında ağır hasar bıraktı. Arama-kurtarma ekipleri günlerce sahada çalışırken, afetzedeler geçici barınma alanlarına yerleştirildi.
SEL FELAKETLERİ ŞEHİRLERİ VURDU
Ani ve şiddetli yağışlar, altyapısı yetersiz bölgelerde yaşamı felç etti. Yollar kapandı, köprüler zarar gördü, tarım alanları su altında kaldı.
ORMAN YANGINLARI GENİŞ ALANLARI KÜL ETTİ
Yüksek sıcaklık ve kuraklıkla birlikte başlayan yangınlar, hem ekosistemi hem de yerleşim alanlarını tehdit etti. Birçok bölgede tahliyeler yapıldı.
EKONOMİK KAYIPLAR BÜYÜDÜ
Afetlerin bıraktığı tahribat, milyarlarca dolarlık ekonomik zarara yol açtı. Sigorta şirketleri ve devletler, yeniden inşa için büyük fonlar ayırmak zorunda kaldı.
İNSAN HİKÂYELERİ ÖN PLANDA
Afet bölgelerinde en çok dikkat çeken, kayıplarına rağmen umudunu korumaya çalışan insanlar oldu. Dayanışma kampanyaları ve gönüllü çalışmaları, yaraların sarılmasına katkı sağladı.
UZMANLARDAN ORTAK ÇAĞRI
Bilim insanları, afetlere hazırlık konusunda daha güçlü adımlar atılması gerektiğini vurguluyor. Riskli bölgelerde yapı denetimi, erken uyarı sistemleri ve afet eğitimi öncelikli başlıklar arasında.
GELECEK İÇİN DERSLER
2025’in gösterdiği en önemli gerçek: Afetler kaçınılmaz olabilir; ancak doğru planlama ve bilinçle zararlarını azaltmak mümkün.
DÜNYADA 2025 AFETLERİ
NİJERYA
Niger eyaletinde seller: 220 ölü
GÜNEY AFRİKA
Doğu Cape’de sel ve kar fırtınası: 101 ölü
ABD
Texas/Kerr seli: 129 ölü, afet ilanı
Kaliforniya ve Arizona başta olmak üzere yaygın orman yangınları; büyük ekonomik kayıp ve can kayıpları
HİNDİSTAN
Muson selleri ve heyelanlar; yalnızca Himaçal Pradeş’te 298 ölü
PAKİSTAN
Pencap’ta “tarihin en büyük seli”, milyonlar etkilendi
Kuzeyde seller: 1002 ölü
MEKSİKA
5 eyalette seller: 76 ölü, 39 kayıp
FİLİPİNLER
Kalmaegi Tayfunu: 232 ölü, 112 kayıp
Palompon açıklarında deprem: 72 ölü
ENDONEZYA
Sumatra’da sel ve heyelan: 1030 ölü, 206 kayıp; dev altyapı hasarı
Onarım maliyeti yaklaşık 3 milyar dolar
SRİ LANKA
Heyelan ve ani seller: 627 ölü, 190 kayıp
TAYLAND
Güney bölgelerde seller: 185 ölü, milyonlar etkilendi
RUSYA
Kamçatka açıklarında 8.8’lik deprem (tarihin en büyüklerinden)
Bölgede 7.4 ve 7.8’lik ek depremler, tsunami uyarıları
ÇİN (TİBET)
6,8’lik deprem: 126 ölü, 188 yaralı
MYANMAR
Ardışık depremler (7.7 ve 6.4): 3 bin 700 ölü, 5 bin 20 yaralı
AFGANİSTAN
Kunar’da deprem: 2 bin 205 ölü, 3 bin 640 yaralı
Belh’te deprem: 27 ölü, 956 yaralı
JAPONYA
Büyük yangın (kuzeydoğu): en az 210 bina zarar
Geniş alan kül oldu; 1 kişi yaşamını yitirdi
GÜNEY KORE
Güneydoğuda yangınlar; ulusal afet ilanı
30 ölü, 45 yaralı
(CAPE TOWN) GÜNEY AFRİKA
Masa Dağı Ulusal Parkı’nda yangın: 2 bin 600 hektar zarar
AVUSTRALYA
Victoria’da kontrolsüz yangınlar, on binlerce hektar zarar
Mount Remarkable Milli Parkı’nın yüzde 15’i yandı
YUNANİSTAN
Atina çevresi ve Mora’da büyük yangınlar; yerleşimler etkilendi
FRANSA
Charente’de orman yangını: 200+ hektar zarar
FAS
Şafşavan çevresinde yangınlar: 500 hektar alan yok oldu
İSPANYA
50’den fazla noktada yangın; 4 binden fazla tahliye
4 ölü, 407 bin hektardan fazla alan zarar gördü
SURİYE
Lazkiye çevresi yangınları: 16 bin+ hektar zarar
Eylülde yeni yangınlarda 1 görevli hayatını kaybetti
İTALYA
Alp Dağları’nda çığ olayları: yıl içinde birçok ölüm ve yaralanma
SLOVENYA
Tosc Dağı’nda çığ: 3 dağcı hayatını kaybetti
KIRGIZİSTAN
Bişkek-Oş yolunda çığ; araçlar mahsur kaldı, yaralılar kurtarıldı
(FUKUŞİMA-ÇIĞ)
İki ayrı çığda 100’den fazla kişi kaplıcalarda mahsur kaldı
NEPAL
Yalung Ri’de çığ: 7 ölü
(K2) PAKİSTAN
K2’de çığ: bir dağcı hayatını kaybetti, 3 yaralı