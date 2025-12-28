Yaay eTürkiye Kupası’nda heyecan başlıyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Teknoloji birikimini spora da taşıyan Türk Telekom, futbolun dijitalleşmesine yönelik desteğini sürdürüyor.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından düzenlenen Yaay eTürkiye Kupası, 29 Aralık Pazartesi günü start alacak.

TURNUVA BAŞLIYOR

İlk karşılaşma, A Grubu’nda yer alan İstanbul Başakşehir ile Kasımpaşa arasında saat 15.30’da oynanacak.

Turnuva 29 Aralık-20 Ocak tarihleri arasında çevrim dışı olarak oynanacak ve tüm maçlar Tivibu Spor 4 ekranlarından ile Tivibu’nun sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanacak.

E-SPORDA REKABET KIZIŞIYOR

Dünyanın en popüler futbol oyunlarından FC 26 üzerinden oynanacak Yaay eTürkiye Kupası’nda takımlar, 95 Gen modu ile oluşturuldu. Grup aşamasını ilk iki sırada tamamlayan ekipler, turnuva ağacı formatında yapılacak eleme maçlarıyla çeyrek finale yükselecek.

Final karşılaşması ocak ayının son haftasında oynanacak. Şampiyon takım, eSüper Kupa’da mücadele etme hakkı elde edecek.

GRUP DAĞILIMLARI

A Grubu: Kayserispor, İstanbul Başakşehir, Gençlerbirliği, Eyüpspor, Kasımpaşa

B Grubu: Trabzonspor, Beşiktaş, Fatih Karagümrük, Konyaspor, Kocaelispor

C Grubu: Antalyaspor, Galatasaray, Alanyaspor, Göztepe

D Grubu: Fenerbahçe, Samsunspor, Gaziantep FK, Çaykur Rizespor