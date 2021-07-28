Doğal afetlerden etkilenenlere 130.4 milyon lira destek

2018'den bugüne kadar yaşanan deprem, sel, yangın gibi doğal afetlerden etkilenen vatandaşlara ulaştırılması için Afet/Acil Durum Yardımları kapsamında 130 milyon 400 bin lira nakdi destek verildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Rize'de başlayarak Artvin'i de etkileyen sel felaketi de içinde olmak üzere 2018'in başından bugüne kadar meydana gelen deprem, sel, yangın gibi doğal afetlerden etkilenen vatandaşlara ulaştırılması için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) hesaplarına 130 milyon 400 bin lira nakdi destek verildiğini bildirdi.

Bakan Yanık konu ile ilgili olarak "2018 yılının başından bugüne kadar meydana gelen deprem, sel, yangın gibi doğal afetlerden etkilenen vatandaşlara ulaştırılması için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) hesaplarına 130,4 milyon lira nakdi destek verdik. Doğal afetlerden etkilenen vatandaşlarımız için tüm kaynaklarımızı seferber ediyoruz ve temel gereksinimlerini karşılıyoruz." açıklamasını yaptı.

“BAKANLIK OLARAK PSİKOSOSYAL DESTEK HİZMETLERİ İLE SÜREKLİ SAHADAYIZ”

Bakan Yanık, Bakanlık olarak afet ve acil durumlarda etkilenen vatandaşların en kısa zamanda normal yaşantısına dönmesi için psikososyal destek hizmetleri ile sürekli sahada olduklarını belirtti.

DOĞAL AFETLER SONRASI İHTİYAÇ SAHİBİ HANELERE TAM DESTEK

Doğal afetlerden etkilenen ihtiyaç sahibi ailelere yardımların SYDV'ler aracılığıyla titizlikle ulaştırıldığını vurgulayan Yanık, 24 Ocak 2020 Elazığ depremi, 30 Ekim 2020 İzmir depremi ve 13 Temmuz'da Rize'de başlayarak Artvin'i de etkileyen sel felaketi başta olmak üzere, yaşanan doğal afetler sonrası ihtiyaç sahibi hanelere her zaman destek olduklarını kaydetti.