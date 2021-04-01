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    Doğalgaz fiyatlarına yüzde 1 zam yapıldı

    Doğalgazda konut, sanayi ve elektrik üretim santralleri abone grupları için nisan ayında geçerli olacak fiyat tarifelerinde yüzde 1 artışa gidildi.
    • AA
    • 01.04.2021 - 00:03
    • Güncelleme : 01.04.2021 - 00:28
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    Doğalgaz fiyatlarına yüzde 1 zam yapıldı

    Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) internet sitesinde, nisan ayına ilişkin tarife tablosu yayımlandı.

    DOĞALGAZA YÜZDE 1 ZAM

    Buna göre, BOTAŞ'ın konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine uyguladığı satış fiyatı, martta geçerli olan tarifeye göre yüzde 1 artışla 1000 metreküp doğal gaz için 1302 lira 475 kuruş, sanayi ve elektrik üretim santralleri için 1456 lira 845 kuruş olarak belirlendi.

    Doğalgazda fiyat tarifeleri aylık olarak hesaplanıyor.

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