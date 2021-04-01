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Doğalgaz fiyatlarına yüzde 1 zam yapıldı
Doğalgazda konut, sanayi ve elektrik üretim santralleri abone grupları için nisan ayında geçerli olacak fiyat tarifelerinde yüzde 1 artışa gidildi.
- AA
- 01.04.2021 - 00:03
- Güncelleme : 01.04.2021 - 00:28
Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) internet sitesinde, nisan ayına ilişkin tarife tablosu yayımlandı.
DOĞALGAZA YÜZDE 1 ZAM
Buna göre, BOTAŞ'ın konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine uyguladığı satış fiyatı, martta geçerli olan tarifeye göre yüzde 1 artışla 1000 metreküp doğal gaz için 1302 lira 475 kuruş, sanayi ve elektrik üretim santralleri için 1456 lira 845 kuruş olarak belirlendi.
Doğalgazda fiyat tarifeleri aylık olarak hesaplanıyor.