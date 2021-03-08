Doğalgaz en güçlü büyüyen fosil kaynak olacak

McKinsey&Company'den Alessandro Agosta, doğalgaz piyasasını değerlendirerek Karadeniz'de yapılan keşfin önemini vurguladı.

Amerikalı uluslararası yönetim danışmanlık firması McKinsey&Company şirket ortağı Alessandro Agosta, "Önümüzdeki 15 yılda doğalgazın fosil yakıtlar arasında yüzde 15 talep artışıyla en güçlü büyüyen kaynak olacağını öngörüyoruz." şeklinde açıklama yaptı.

“DOĞALGAZ, SALGINA KARŞI DAHA DAYANIKLI BİR KAYNAK”

Agosta, koronavirüs salgını nedeniyle petrol talebi sert düşüş gösterse de doğalgazın salgına karşı daha dayanıklı bir kaynak olarak öne çıktığını ifade etti.

Enerji sisteminde baz yük olarak kullanılan ve görece daha az kirletici bir fosil yakıt olan doğalgaza talebin büyümeye devam edeceğine dikkati çeken Agosta, uzun vadede talepteki artışta nihai tüketicilerin kullanımının etkili olacağını söyledi.

“DOĞALGAZ ENERJİ DÖNÜŞÜMÜNDE YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARINI DESTEKLİYOR”

Agosta, doğalgazın enerji dönüşümünde yenilenebilir enerji kaynaklarını destekleyici ve sistem dengeleyici rolüne işaret ederek, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki 15 yılda doğalgazın fosil yakıtlar arasında yüzde 15 talep artışıyla en güçlü büyüyen kaynak olacağını öngörüyoruz. Avrupa gibi gelişmiş ekonomilerde enerji talebinde büyük değişimler olmasa da gelişen ve büyüyen coğrafyalarda enerji tüketimi büyüyor ve bu da doğalgaz talebinin artışını sağlayacak etkenlerden birisi. Çin başta olmak üzere Asya bölgesinde ve Brezilya gibi ülkelerde doğalgaz talebinde büyüme öngörüyoruz.

DÜŞÜK KARBONLU EKONOMİYE GEÇİŞ İÇİN DOĞALGAZ ENGEL DEĞİL

Doğalgazın elektrik üretimindeki rolü ülkelerin piyasa dinamiklerine göre şekillenecek fakat düşük karbonlu ekonomiye geçiş için doğalgaz kullanımının azalması gerekmiyor. Doğalgazın karbon yakalama ve verimlilik teknolojileriyle birlikte kullanılması düşük karbonlu bir enerji sistemi ve gaz için daha yeşil bir gelecek oluşturulmasına katkı sağlayacak."

"YEŞİL LNG" SEKTÖRÜ OLUŞTURMAYA ÇALIŞILIYOR

Agosta, küresel doğalgaz sektöründe LNG'nin en hızlı talep büyümesinin görüldüğü segment olacağını dile getirdi.

Mevcut durumda, "yeşil LNG" sektörü oluşturmak üzere birçok çalışma yürütüldüğünü aktaran Agosta, "Sağladığı sistem esnekliğiyle LNG talebi ve ticaretinde hızlı bir büyüme bekliyoruz. LNG tüketen ülkeler giderek artıyor ve LNG ticaretinin her yıl yüzde 1-2 büyüdüğünü gözlemliyoruz. Şu an küresel doğalgaz talebinin yüzde 13'ünü oluşturan LNG'nin payının 2035'e kadar yüzde 18'e ulaşacağını öngörüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"KARADENİZ'DEKİ GAZ KEŞFİ BÜYÜK BİR BAŞARI"

Türkiye'nin doğalgaz piyasasındaki gelişmelere ve Karadeniz'deki keşfe de değinen Agosta, Sakarya Gaz Sahası'ndaki 405 milyar metreküplük doğalgaz keşfini "büyük bir başarı" olarak nitelendirdi.

Agosta, Türkiye'nin coğrafi konumuyla doğalgazda arz ve talebin buluştuğu, boru hatlarıyla direkt gaz akışının sağlandığı bir merkez olduğunu vurgulayarak, "Bu da Türkiye'yi hem destinasyon hem de transit pazarı haline getiriyor. Bunun büyük bir avantaj olduğunu düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.