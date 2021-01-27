Doğalgaz ithalatı kasımda yüzde 32,1 arttı

Türkiye'nin doğalgaz ithalatı geçen yılın kasım ayında, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 32,1 artarak 5 milyar 153 milyon metreküpe ulaştı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) Kasım 2020'ye ilişkin "Doğal Gaz Piyasası Sektör Raporu"na göre, ithalatın yaklaşık 4 milyar 290 milyon 610 bin metreküpü boru hatlarıyla, 862 milyon 440 bin metreküpü de sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) tesisleri aracılığıyla gerçekleştirildi.

LNG İTHALATI DÜŞTÜ

Bu dönemde, boru hatlarıyla yapılan doğalgaz ithalatı yüzde 52,5 artarken, LNG ithalatı yüzde 20,7 düştü.

Böylece doğalgaz ithalatı Kasım 2020'de Kasım 2019'a göre yüzde 32,1 artışla 5 milyar 153 milyon metreküp olarak hesaplandı.

KURAKLIK ENERJİ KAYNAKLARINI DA ETKİLEDİ

Son birkaç aydır devam eden kuraklık nedeniyle hidroelektrik santrallerinin elektrik üretimindeki payı düştü ve bu dönemde doğalgaz santrallerinin üretimi arttı. Gaz santrallerinde ve konutlarda tüketimin yükselmesi, doğalgaz ithalatına artış olarak yansıdı.

RUSYA VE AZERBAYCAN'DAN İTHALAT

Geçen yılın kasım ayında en fazla doğalgaz ithalatı 2 milyar 435 milyon metreküple Rusya'dan yapıldı. Rusya'yı 1 milyar 64 milyon metreküple Azerbaycan, 790 milyon metreküple İran takip etti. Bu dönemde Rusya ve Azerbaycan'dan yapılan ithalat sırasıyla yüzde 123 ve yüzde 23,4 artarken, İran'dan gelen gaz yüzde 8 düşüş gösterdi.

KONUTLARIN GAZ TÜKETİMİ YÜZDE 49 ARTTI

Söz konusu dönemde Türkiye'de doğalgaz tüketimi de yüzde 33 arttı ve 4 milyar 610 milyon metreküp oldu.

Elektrik santrallerinde doğalgaz tüketimi yüzde 59 artışla 1 milyar 461 milyon metreküp, konutlardaki tüketim yüzde 49 artışla 1 milyar 145 milyon metreküp olarak kayıtlara geçti. Organize sanayi bölgelerinin doğalgaz tüketimi ise yüzde 11,1 artışla 350 milyon 500 bin metreküp oldu.

Türkiye'de doğalgaz stok miktarı aynı dönemde yüzde 14,2 düşüşle 2 milyar 961 milyon metreküpe geriledi.