Doğalgaz ithalatı temmuz ayında yüzde 30,1 arttı

Türkiye'nin doğalgaz ithalatının temmuzda, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 30,1 artarak 4 milyar 47 milyon metreküp olduğu belirtildi.

Dünyada enerji fiyatları artıyor. Bu artış, koronavirüs salgını sonrası normalleşmenin başlaması ile artan talebin ve bu talebin karşılanmasında yaşanacak sorunların endişesi ile gerçekleşiyor.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) temmuz ayına ilişkin "Doğalgaz Piyasası Sektör Raporu"na göre, ithalatın yaklaşık 3 milyar 479 milyon metreküpü boru hatlarıyla, 568 milyon metreküpü de sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) tesisleri aracılığıyla gerçekleştirildi.

BORU HATLARIYLA YAPILAN DOĞALGAZ İTHALATI YÜZDE 33,7 ARTTI

Bu dönemde, boru hatlarıyla yapılan doğalgaz ithalatı yüzde 33,7 artarken, LNG ithalatı yüzde 11,8 yükseldi. Böylece toplam doğalgaz ithalatı temmuzda, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 30,1 artarak 4 milyar 47 milyon metreküp oldu.

EN FAZLA İTHALAT RUSYA'DAN YAPILDI

Temmuzda en fazla doğalgaz ithalatı, 2 milyar 305 milyon metreküple Rusya'dan yapıldı. Rusya'yı, 633 milyon metreküple İran, 568 milyon 500 bin metreküple Cezayir takip etti.

Bu dönemde Rusya ve Cezayir'den yapılan ithalat sırasıyla yüzde 173,5 ve yüzde 46,6 artarken, İran'dan gelen gaz miktarı yüzde 4,7 azaldı.

GAZIN YARISI ELEKTRİK ÜRETİMİ İÇİN KULLANILDI

Söz konusu dönemde, Türkiye'de doğalgaz tüketimi de yüzde 35 arttı ve 3 milyar 838 milyon metreküp oldu.

Elektrik santrallerinde doğalgaz tüketimi yüzde 72,5 artışla 1 milyar 931 milyon metreküpe çıktı. Konutlardaki tüketim yüzde 4,6 azalarak 239 milyon metreküp olarak kayıtlara geçti.

OSB'LERİN DOĞALGAZ TÜKETİMİ YÜZDE 9,6 YÜKSELDİ

Organize sanayi bölgelerinin (OSB) doğalgaz tüketimi ise yüzde 9,6 artışla 309 milyon metreküp oldu.

Geçen yılın son çeyreğinden beri devam eden kuraklık nedeniyle hidroelektrik santrallerinden sağlanan elektrik üretimindeki düşüş, ağırlıklı olarak doğalgaz santralleriyle ikame ediliyor. Bu durum, elektrik üretim amaçlı doğalgaz tüketimi ve toplam gaz ithalatına artış olarak yansıyor.

Temmuzda Türkiye'nin toplam elektrik üretiminin 37,2'si doğalgaz santrallerinden sağlanırken, bu oran geçen yılın aynı ayında yüzde 24,5 seviyesinde kalmıştı.

DOĞAL STOK MİKTARINDA ARTIŞ

Türkiye'de doğalgaz stok miktarı ise temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 31,1 artışla 2 milyar 791 milyon metreküp oldu.

Doğalgaz stokunun yüzde 90,2'sini 2 milyar 517 milyon metreküple yer altı depolama tesisleri, yüzde 9,8'ini ise 273 milyon 800 bin metreküple LNG terminalleri oluşturdu.

Bu dönemde yer altı depolama tesislerindeki stok miktarı yüzde 30,5, LNG terminallerinde yüzde 36,6 artış gösterdi.