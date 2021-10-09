Doğalgaz piyasalarında 'geçici bir dengesizlik' yaşanıyor

Gaz İhraç Eden Ülkeler Forumuna göre, doğalgaz piyasalarında kış aylarındaki doğalgaz fiyatlarına ilişkin endişelerle 'geçici bir dengesizlik' yaşandığını aktarıldı.

Gaz İhraç Eden Ülkeler Forumu (GECF) Genel Sekreteri Yury Sentyurin, son dönemde doğalgaz piyasalarında yaşananlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sentyurin, küresel piyasaların kış aylarında görülecek sıcaklık değerlerine odaklandığını ve düşük sıcaklıkların Avrupa'da doğalgaz fiyatlarında oynaklığı tetikleyebileceğini belirterek, "Ancak bize göre şu anda gerçekleşen şey önümüzdeki aylarda çözülmesi gereken geçici bir dengesizlik. Bu şok, arzın iyileşmesiyle atlatılacaktır." dedi.

"FİYAT ARTIŞI TEK BİR ÜLKEYE BAĞLANAMAZ"

Fiyat artışını özellikle spot piyasalarda tek bir ülkeye bağlamanın "samimiyetsiz" olacağını ifade eden Sentyurin, koronavirüssalgını nedeniyle birçok doğalgaz projesinin ertelendiğini, AB'nin spot fiyatlandırma mekanizmasını benimseme yönünde baskı oluşturduğunu ve bu nedenle doğalgaz fiyatlarındaki artışın çok yönlü bir sorun olduğunu dile getirdi.

Doğalgaz piyasalarının artık birbiriyle daha bağlantılı ve küresel olduğuna işaret eden Sentyurin, yaşanan fiyat artışlarının da bunun bir kanıtı olduğunu belirtti.

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Sentyurin, Hollanda'da TTF, İngiltere'de NBP gibi doğalgaz ticaret merkezlerinin yanı sıra Asya'da JKM piyasasında da gaz fiyatlarının rekor kırdığını anımsatarak, "Şu anda küresel piyasalar kış aylarındaki doğalgaz fiyatlarına ilişkin endişelerle kaynıyor. Ortalamadan daha düşük sıcaklıklar, Avrupa'da önümüzdeki kış mevsiminde doğalgaz fiyatlarında aşırı oynaklığı tetikleyebilir. Avrupa genelinde birden fazla hükümet gaz ve elektrik faturalarını düşük tutmak için müdahale etmek ve destek vermek zorunda kaldı." ifadelerini kullandı.

"ENERJİ GEÇİŞİNİ SÜREKLİ OLARAK DESTEKLİYORUZ"

Sentyurin, son gelişmelerin, salgının etkisinde kalan toplumların tüm katmanlarını etkilediğini dile getirerek, "Yaşananlar bizim enerji geçişi konusundaki dengeli yaklaşımımızı doğruluyor. Yaşam standardımızdaki dramatik düşüşler de dahil olmak üzere gerçek hayat senaryolarını hesaba katmadan çok hızlı yeşile dönmenin sınırlarını da vurgulayan bir süreç yaşıyoruz. Enerji geçişini sürekli olarak destekliyoruz. Enerji kaynaklarına kesintisiz erişim, yani enerji güvenliği küresel ajandanın ana gündem maddesi olmalı." diye konuştu.

Sentyurin, özellikle Kuzeybatı ve Güney Avrupa'daki kömürden gaza geçiş potansiyeli nedeniyle doğalgaz talebinin 2030'a kadar sabit kalacağının öngörüldüğünü, Orta ve Doğu Avrupa'daki ülkelerin de doğalgazı bir geçiş yakıtı olarak gördüğünü ifade etti.