Doğalgaz Tüketim Desteği başvuruları başladı mı? Başvuru şartları nelerdir?

Doğalgaz yardımı başvuruları hangi tarihte başladı ve başvuru şartlarının ne olduğu soruları gündem oldu.İşte konuyla alakalı merak edilenler..

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada ihtiyaç sahibi vatandaşlara doğalgaz yardımı yapılacağını açıklamıştı.

Bu açıklamanın ardından doğalgaz desteğinden faydalanmak isteyen vatandaşlar başvuruların ne zaman başlayacağı ve başvuru şartlarını araştırmaya başladı.

Doğalgaz desteğinden ihtiyaç sahibi olmak şartıyla doğalgaz altyapısı bulunan 647 ilçe/beldede ikamet eden ve doğal gaz aboneliği bulunan tüm vatandaşların yararlanabileceği bir önceki yardım döneminde açıklanmıştı.

Doğalgaz desteği başvuruları ne zaman başlayacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada "Doğalgaz tüketim desteği programını bu yıl da sürdüreceğiz. Ev sahibi veya kiracı, tüm vatandaşlarımız 5 Eylül'den itibaren e-devlet üzerinden başvurularını yapabilirler." ifadelerine yer vermişti.

5 Eylül itibariyle başlayan başvurular e-devlet üzerinden yapılabilecek.

Başvuru şartları nelerdir?

"Doğalgaz Tüketim Desteği" programına başvurabilmek için başvuru sahibinin aşağıdaki şartlara uyuyor olması gerekiyor.

- Türk vatandaşı olması,

- e-Devlet Kapısı üzerinden destek programına başvuruda bulunması

-Doğal gaz arzı sağlanan ilçe/beldede ikamet ediyor olması,

- İkamet adresinde ön ödemeli ya da faturalı sayaca bağlı bir doğal gaz aboneliği bulunması,

- Ödenecek faturasının mesken abone grubuna ait olması ve hakkında ilgili SYD Vakfınca hak sahipliği kararı verilmesi şartları aranıyor.

