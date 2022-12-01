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    Doğalgazda aralık tarifesinde değişiklik yok

    Doğalgazda aralık tarifesinde değişiklik yok

    Doğalgazda aralıkta geçerli olacak mesken, sanayi ve elektrik üretim amaçlı tarifede değişiklik yapılmadı.
    • 01.12.2022 - 02:52
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    Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) internet sitesinde aralık ayına ilişkin tarife tablosu yayınlandı.

    Konutta doğalgaza zam yok

    Buna göre, BOTAŞ'ın konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine ekimde uygulayacağı satış fiyatı sabit kalarak 1000 metreküp doğal gaz için 4 bin 80 lira oldu.

    Doğalgazda aralık tarifesinde değişiklik yok #1

    Sanayide de tarife Aralık için değişmedi

    AA'nın haberine göre; sanayi abonelerinin tarifesi, kademe 1 için 1000 metreküp doğal gaz fiyatı 7 bin 124 lira, kademe 2 için ise 15 bin 833 lira olarak belirlendi.

    Elektrik üretim amaçlı tarifede ise 1000 metreküp doğal gazın fiyatı 20 bin 625 lira olarak açıklandı.

    Doğal gazda fiyat tarifeleri aylık hesaplanıyor.


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