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    Doğalgazda mesken ve sanayi tarifesi değişmedi

    Doğalgazda, mart ayında mesken ve sanayi aboneleri için geçerli tarife sabit kalırken, elektrik üretim amaçlı tarifeye yüzde 18,3 zam yapıldı.
    • AA
    • 01.03.2022 - 00:23
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    Doğalgazda mesken ve sanayi tarifesi değişmedi

    Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) internet sitesinde mart ayına ilişkin tarife tablosu yayınlandı.

    KONUT TÜKETİCİLERİ İÇİN TARİFE DEĞİŞMEDİ

    Buna göre, BOTAŞ'ın konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine martta uygulayacağı satış fiyatı sabit kalarak 1000 metreküp doğalgaz için 1860 lira oldu.

    Sanayi abonelerinin tarifesinde de 1000 metreküp gazın fiyatı 6 bin 300 lira olarak kayda geçti.

    ELEKTRİK ÜRETİM AMAÇLI TARİFEYE YÜZDE 18,3 ZAM

    Elektrik üretim amaçlı tarife ise yüzde 18,3 artışla 1000 metreküp doğalgaz için 7 bin 450 liraya çıktı.

    Doğalgazda fiyat tarifeleri aylık olarak hesaplanıyor.

    Doğalgazda mesken ve sanayi tarifesi değişmedi #1


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