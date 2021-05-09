Doğu Anadolu’da zirai don uyarısı

Hava sıcaklığı mevsim normallerinin altına düşecek Erzincan, Erzurum, Ağrı, Kars ve Ardahan illerinde zirai don beklendiği ve tedbirlerin alınması gerektiği bildiriliyor.

Doğu Anadolu'da tarım, kuraklık ve şiddeti rüzgar ile boğuşurken, mayıs ayında zirai don tehlikesi ile karşı karşıya kaldı.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bölgede hava sıcaklığının azalacağı öngörülüyor.

PAZARTESİ VE SALI SICAKLIK SIFIRIN ALTINA İNECEK

10 Mayıs Pazartesi ve 11 Mayıs Salı günü gece ve sabah saatlerinde Erzincan, Erzurum, Ağrı, Kars ve Ardahan çevrelerinde sıcaklıkların yer yer sıfır derece ve altına düşeceği tahmin ediliyor.

Başta üreticiler olmak üzere ilgililerin ve vatandaşların, zirai don riskine karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.