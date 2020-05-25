Doğu Anadolu’nun 4 aylık ihracatı 546 milyon dolar

Koronavirüs salgınının küresel hareketi kısıtlaması, ihracata darbe vurdu. DAİB üyesi firmalar da bu olumsuzluktan etkilense de faaliyetlerini sürdürdü.

Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği (DAİB) üyesi firmalarca ocak-nisan aylarında 189 ülkeye 546 milyon 797 bin dolarlık ihracat yapıldı.

SANAYİ DÜŞTÜ, TARIM YÜKSELDİ

DAİB'in ocak-nisan dönemindeki ihracatında sanayi ürünlerinde düşüş, tarım ürünleri ihracatında artış yaşandı.

189 ÜLKEYE ÜRÜN GİTTİ

Ocak-nisan döneminde birliğin faaliyet bölgesindeki Ağrı, Ardahan, Batman, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Erzurum, Erzincan, Elazığ, Iğdır, Hakkari, Muş, Şırnak, Tunceli, Van, Kars ve Siirt illeri toplamda 189 ülkeye ürün gönderdi.

TARIM İHRACATI ARTTI, SANAYİ İHRACATI DÜŞTÜ

DAİB üyesi firmalar, bu yıl ocak-nisanı kapsayan dönemde, geçen senenin aynı dönemine göre sanayide yüzde 8,23'lük düşüşle 327 milyon 460 bin dolarlık, tarımda yüzde 11,21'lik artışla 108 milyon 212 bin dolarlık dış satıma imza attı.

Bu dönemde madencilik sektörünün ihracatı ise 23 milyon 126 bin dolar olarak gerçekleşti.

SANAYİDE MAKİNE SEKTÖRÜ İLK SIRAYI ALDI

Bu yılın ocak-nisan döneminde en çok ihracat yapılan sanayi sektörlerinden ilk sırayı 70 milyon 993 bin dolarla makine sektörü aldı. Bu sektörü 65 milyon 599 bin dolarla kimya, 56 milyon 743 bin dolarla hazır giyim, 54 milyon 46 bin dolarla da otomotiv sektörü izledi.

TARIM ÜRÜNLERİNİN GELİRLERİ DAHA FAZLA OLDU

Aynı dönemde DAİB üyesi firmalar hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ihracatından 12 milyon 7 bin dolar, yaş meyve ve sebze ihracatından 19 milyon 986 bin dolar, yaş sebze ve meyveden 19 milyon 986 bin dolarlık gelir elde etti.

Mobilya kağıt, orman ürünlerinin 4 aylık ihracatı ise 42 milyon 189 bin dolar oldu.

İHRACAT YAPILAN 189 ÜLKE İÇİNDE IRAK BİRİNCİ

Birliğin ocak-nisan döneminde ihracatı ülkelere göre değerlendirildiğinde, 112 milyon 978 bin dolar ile ilk sırada Irak yer aldı.

DOĞU ANADOLU’NUN İKİNCİ PAZARI AZERBAYCAN-NAHÇIVAN OLDU

Bu ülkeyi 37 milyon 968 bin dolar ile Azerbaycan-Nahçıvan, 37 milyon 913 bin dolarla Almanya, 19 milyon 539 bin dolarla İran ve 13 milyon 425 bin dolarla Libya takip etti.