Doğu Karadeniz'den Türk somonu ihracatı hedef büyüttü Doğu Karadeniz'den yapılan 7 aylık Türk somonu ihracatından 91,4 milyon dolarlık gelir sağlandı. Sektör 2023'ü geçen yıldan daha iyi bir seviyede bitirmeyi hedefliyor.

AA

Doğu Karadeniz'den ocak-temmuz dönemini kapsayan 7 ayda Türk somonu ihracatı 91 milyon 428 bin 514 dolara ulaştı.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Su Ürünleri Sektör Komitesi Başkanı İsmail Kobya, yılın 7 ayında 14 bin 107 ton Türk somonu ihraç edildiğini açıkladı.

Kobya, Türk somonu ihracatının 6 bin 477 ton karşılığı 46 milyon 461 bin 751 dolar gelir elde edilen geçen yılın aynı dönemine göre miktarda yüzde 118, değerde de yüzde 97 arttığını kaydetti.

En fazla somon satılan 3 ülke: Rusya Federasyonu, Vietnam ve Beyaz Rusya

Kobya, Doğu Karadeniz'den bu dönem 17 ülkeye Türk somonu satıldığını aktararak, şu bilgiyi verdi:

Rusya Federasyonu, Vietnam ve Beyaz Rusya en fazla dış satım yapılan 3 ülke oldu. Bölgemizden Rusya Federasyonu'na 68 milyon 155 bin 349, Vietnam'a 14 milyon 262 bin 633, Beyaz Rusya'ya da 4 milyon 394 bin 379 dolarlık Türk somonu satıldı.

Türk somonuna ilgi yurt dışı piyasalarda arttı

Türk somonuna ilginin yurt dışı piyasalarda giderek arttığına dikkati çeken Kobya, Endonezya, Malezya, Almanya, Fransa, Katar ve İsrail'e de ihracat yapıldığını ifade etti.

Pazar ve tanıtım çalışmalarına ağırlık verilecek

Kobya, ihracat potansiyelini artırmayı hedeflediklerini, bu kapsamda pazar ve tanıtım çalışmalarına ağırlık vermeye devam edeceklerini söyledi.