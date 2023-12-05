Doğu Karadeniz'in 11 aylık ihracatı 1,2 milyon doları geçti Türkiye'nin her noktasından ihracat gerçekleşiyor. İhracat rakamları her noktada artmaya devam ediyor. Bu aşamada Doğu Karadeniz'den de 1 milyar 260 milyon doları aşkın ihracat yapıldığı belirtildi.

AA

Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane'den oluşan Doğu Karadeniz'den, 2023 yılının 11 ayında toplam 1 milyar 260 milyon 946 bin 90 dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, bir açıklama yaparak gerçekleşen ihracata yönelik ayrıntıları paylaştı.

2023 Ocak-Kasım döneminde, Trabzon'dan 965 milyon 176 bin dolar, Rize'den 193 milyon 927 bin dolar, Artvin'den 58 milyon 536 bin dolar ve Gümüşhane'den ise 43 milyon 306 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini belirtildi.

Trabzon ve Artvin'de ihracat arttı

Trabzon'un ihracatında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1, Artvin'in ihracatında ise yüzde 7 artış yaşandığına işaret eden Kalyoncu, madencilik ürünleri ihracatındaki düşüşe bağlı olarak Rize'nin ihracatında yüzde 11, Gümüşhane'nin ihracatında da yüzde 29 düşüş görüldüğünü aktardı.

Karadeniz'in yüzünü fındık ihracatı güldürdü

Kalyoncu, en fazla ihracat gerçekleştirilen sektörlerin başında 479 milyon 954 bin 687 dolarla fındığın geldiğine dikkati çekti.

İkinci sırada 197 milyon 657 bin 528 dolarla su ürünleri ve hayvancılık mamullerinin yer aldığını ifade eden Kalyoncu, üçüncü sırada 197 milyon 162 bin 710 dolarla yaş meyve sebze, dördüncü sırada 138 milyon 138 bin 209 dolarla maden ve metallerinin, beşinci sırada ise 39 milyon 36 bin 851 dolarla kimyevi maddeler ve mamullerinin geldiğini kaydetti.

En fazla ihracat yapılan 5 ülke

Kalyoncu, en fazla ihracat yapılan 5 ülkenin sırasıyla Rusya Federasyonu, İtalya, Gürcistan, Almanya ve Çin Halk Cumhuriyeti olduğunu bildirdi.

İhracat yapılan ülkelerden Fas, İran, Finlandiya, Moğolistan ve Malezya'ya yapılan ihracatta önemli oranda artış yaşandığına değinen Kalyoncu, geçen yılın aynı döneminden farklı olarak başta İzlanda, Myanmar, Togo ve Madagaskar olmak üzere 12 ülkeye daha ihracat gerçekleştirildiğini belirtti.

Kalyoncu, 2023'ün son aylarında ihraç maliyetlerinde yaşanan yüksek artışların ihracatçının rekabet imkanını olumsuz olarak etkilediğini ve bu durumun da ihracatın artış hızını düşürdüğünü aktardı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)