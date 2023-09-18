Doğu Karadeniz'in 8 aylık bal ihracatı 2,1 milyon doları buldu Bal, zorlu bir üretim sürecinin sonunda elde ediliyor. Doğu Karadeniz de bal üretimine destek veren önemli bir bölge.

AA

Doğu Karadeniz'den ocak-ağustos döneminde yapılan bal ihracatı yılın ilk 8 ayında yüzde 90 arttı.

Söz konusu ihracattan 2 milyon 101 bin dolar gelir sağlandı.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, Doğu Karadeniz'den yılın 8 ayında 734 ton bal ihraç edildiğini söyledi.

Bölgeden bal ihracatını daha da artırmak için ürün çeşitliliği artırarak; organik ürün, coğrafi işaretli ürün ve markalı ürün çalışmaları yapılması amaçlanıyor.

İhracatta değerde yüzde 90 artış yaşandı

Gürdoğan, ihracatın miktarda yüzde 63, değerde ise yüzde 90 artış yaşadığını şöyle anlattı:

Bölgemizden geçen yılın aynı döneminde ise 451 ton karşılığı 1 milyon 105 bin dolarlık bal ihraç edilmişti. Böylece, Doğu Karadeniz'den yapılan bal ihracatı geçen yılın aynı dönemine oranla miktarda yüzde 63, değerde ise yüzde 90 artmış oldu.

8 ayda en fazla bal ABD'ye ihraç edildi

Gürdoğan, bölgeden ocak-ağustos döneminde en fazla balın ABD'ye ihraç edildiğini belirterek, şu bilgileri verdi:

ABD'yi İsrail ve Suudi Arabistan takip etti. Bölgemizden bu dönem ABD'ye 1 milyon 2 bin 62, İsrail'e 378 bin 786 ve Suudi Arabistan'a da 200 bin 134 dolarlık bal satıldı.

Bal ihraç pazarına farklı ülkeler kazandırıldı

Bölgeden geçen yılın aynı döneminden farklı İsrail, Suudi Arabistan, Almanya, Ürdün ve Azerbaycan'a da bal ihraç edildiğini anlatan Gürdoğan, şu ifadeleri kullandı:

Bal ihracatından elde ettiğimiz gelir sevindirici. İlerleyen günlerde ihracat artışımızı sürdürerek yılı çok daha güzel rakamlarla tamamlayacağımıza inanıyoruz.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)