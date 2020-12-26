Doğu Karadeniz'in hazır giyim ve konfeksiyon ihracatı yüzde 100 arttı

Doğu Karadeniz'den ocak-kasım döneminde 41 ülkeye 7 bin 345 tonluk hazır giyim ve konfeksiyon ürünü ihraç edilerek, 12 milyon 680 bin dolar gelir sağlandı.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerine göre, Doğu Karadeniz'den geçen yılın aynı döneminde de 2 bin 13 tonluk hazır giyim ve konfeksiyon ihracatından 6 milyon 297 bin 569 dolarlık kazanç elde edilmişti. Böylece bu dönem yapılan ihracat geçen yılın aynı dönemine oranla miktarda yüzde 265, değerde de yüzde 100 arttı.

EN FAZLA HOLLANDA'YA İHRACAT YAPILDI

Hollanda, Almanya ve İtalya bu dönem en fazla dış satım yapılan ülkeler oldu.

Ocak-kasım 2020 döneminde Hollanda'ya 4 milyon 307 bin 390 dolarlık, Almanya'ya 2 milyon 239 bin 760 dolarlık ve İtalya'ya da 1 milyon 304 bin 336 dolarlık hazır giyim ve konfeksiyon ürünü ihraç edildi.

İHRACAT KERVANINA YENİ ÜLKELER KATILDI

Söz konusu dönemde geçen yılın aynı döneminde ihracat yapılmayan İspanya, Belçika, İsviçre, Çekya, Rusya, Azerbaycan-Nahçivan, Türkmenistan, Özbekistan, Kırgızistan, Sudan, Senegal, Gana, Kongo, Uganda, ABD, Lübnan, Suriye, Irak ve Suudi Arabistan'a da hazır giyim ve konfeksiyon ürünü gönderildi.

"HAZIR GİYİM VE KONFEKSİYON İHRACATIMIZ HER GEÇEN YIL ARTIYOR"

DKİB Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, Doğu Karadeniz'den yapılan hazır giyim ve konfeksiyon ihracatının her geçen yıl arttığını söyledi.

Kalyoncu, hazır giyim ve konfeksiyon ürünlerinin, ülkenin gözde sektörlerinden olduğunu ve istihdama da çok büyük katkı sağladığını belirterek, şöyle devam etti:

"Hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün üretim ve ihracatının bölgemizde filizlenmeye başlayarak ihracatımızda önemli bir sektör haline gelmesi büyük başarıdır. Trabzon'umuzda da faaliyet gösteren 2 imalatçı firmamızın üretmiş olduğu ve kendi markalarını oluşturdukları ürünlerini Hollanda pazarında önemli konuma getirmeleri ve Rize'de kurulu bulunan bir medikal konfeksiyon ürünleri üreten firmamızın kendi markasıyla Çin Halk Cumhuriyeti dahil 11 ülkeye medikal tek kullanımlık maske ve medikal koruyucu önlük-tulum ihraç etmesi, takdire şayan bir başarıdır. "