Doğu Karadenizli balıkçılar ağlarını topluyor

Balık sezonu 15 Nisan'da kapanacak. Ancak Doğu Karadeniz'deki balıkçılar sezonun kapanmasını beklemeden ağlarını toplamaya başladı.

Denizlerde 15 Nisan'da başlayacak av yasağına günler kala Doğu Karadenizli balıkçılar ağlarını toplayıp tamir ve yenileme işlemleri yapıyor.

Karadeniz'e balıkçılar, pandemi ve avlanmanın kısıtlı olması nedeniyle sezondan istedikleri verimi sağlayamadı.

Yaklaşık 7 aylık sürenin ardından bu kez de gelecek sezonun hazırlıklarına başlayan balıkçılar, gırgır ve büyük teknelerde bulunan ağlarını limanlara indirerek tadilatını gerçekleştiriyor.

ARTIK YENİ SEZON İÇİN HAZIRLIKLAR BAŞLADI

Doğu Karadeniz Su Ürünleri Kooperatifi Bölge Birliği Başkanı Ahmet Mutlu, artık yeni sezon için hazırlıkların başladığını söyledi.

"BU SEZON İYİ GEÇMEDİ"

Avlanma sırasında ağlarda hasarların oluşabildiğini, bunların da av yasağı öncesinde giderilebildiğini anlatan Mutlu, "Avcılık mevsimi balıkçılarımız açısından artık bitti diyebiliriz. Bu sezon bazı bölgelerde avcılık zaman zaman da olsa iyi gerçekleştirildi ama beklenen gibi olmadı. Umarız önümüzdeki sene daha iyi olacaktır." dedi.

Mutlu, küçük teknelerin av yasağından etkilenmediğini de sözlerine ekledi.