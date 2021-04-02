Euro
9.5515
-0.41%
Dolar
8.1069
0.02%
Altın
452.2
0.27%
Borsa
1.425
-0.1%
Bitcoin
483.554
-0.07%
EXEN Coin
21.85
7.63%
12ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 12 C

    Doğu Karadenizli balıkçılar ağlarını topluyor

    Balık sezonu 15 Nisan'da kapanacak. Ancak Doğu Karadeniz'deki balıkçılar sezonun kapanmasını beklemeden ağlarını toplamaya başladı.
    • AA
    • 02.04.2021 - 15:58
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Doğu Karadenizli balıkçılar ağlarını topluyor

    Denizlerde 15 Nisan'da başlayacak av yasağına günler kala Doğu Karadenizli balıkçılar ağlarını toplayıp tamir ve yenileme işlemleri yapıyor.

    Karadeniz'e balıkçılar, pandemi ve avlanmanın kısıtlı olması nedeniyle sezondan istedikleri verimi sağlayamadı.

    Yaklaşık 7 aylık sürenin ardından bu kez de gelecek sezonun hazırlıklarına başlayan balıkçılar, gırgır ve büyük teknelerde bulunan ağlarını limanlara indirerek tadilatını gerçekleştiriyor.

    ARTIK YENİ SEZON İÇİN HAZIRLIKLAR BAŞLADI

    Doğu Karadeniz Su Ürünleri Kooperatifi Bölge Birliği Başkanı Ahmet Mutlu, artık yeni sezon için hazırlıkların başladığını söyledi.

    Doğu Karadenizli balıkçılar ağlarını topluyor #1

    "BU SEZON İYİ GEÇMEDİ"

    Avlanma sırasında ağlarda hasarların oluşabildiğini, bunların da av yasağı öncesinde giderilebildiğini anlatan Mutlu, "Avcılık mevsimi balıkçılarımız açısından artık bitti diyebiliriz. Bu sezon bazı bölgelerde avcılık zaman zaman da olsa iyi gerçekleştirildi ama beklenen gibi olmadı. Umarız önümüzdeki sene daha iyi olacaktır." dedi.

    Mutlu, küçük teknelerin av yasağından etkilenmediğini de sözlerine ekledi.

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir