Dolar, 12 lirayı aştı

Dolar kuru, 12,0945 seviyesini görerek yeni zirve seviyesini gördü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, dünkü kabine toplantısı sonrası düşük faiz politikalarında kararlı olduklarını yinelemesi sonrası dolar/TL yükselişini sürdürüyor.

TARİHİ ZİRVE

Dolar kuru, 12,0945 seviyesini görerek yeni zirve seviyesine çıktı. Saat 11.57 itibarıyla dolar alış fiyatı 12,2713, satış fiyatı 12,3533 liraya çıktı.

Euro/TL yüzde 5'ten fazla yükselişle 13,50'nin üzerine tırmandı. Euro da saat 11.57 itibarıyla alış fiyatı 13,8352 lira, satış fiyatı ise 13,9327 liraya ulaşarak yükselmeye devam etti.

EURO/DOLAR PARİTESİ 1,1271'DEN ALICI BULUYOR

Dolar endeksi, 96,6 ile son 16 ayın en yüksek seviyesini görmesinin ardından 96,4'te dengelendi.

Euro/dolar paritesi ise 1,1271 'den alıcı buluyor.

“KUR VE FAİZ OYUNUNU GÖRÜYORUZ”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada, “Kur ve faiz oyununu görüyoruz. Güçlü bir duruş sergileyerek girdiğimiz her mücadeleden alnımızın akıyla çıktık. Allah'ın yardımı ve milletimizin desteğiyle bu ekonomik kurtuluş savaşından zaferle çıkacağız.” demişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kur açıklaması VİDEO

POWELL DA ETKİLEDİ

Yükselişte yurt içindeki gelişmelerin yanında ABD Başkanı Joe Biden'ın, Jerome Powell'ı yeniden Fed Başkanı olarak aday göstermesi etkili oldu.

Powell'ın enflasyonla mücadele vurgusu, erken bir faiz artırımı beklentisini güçlendirdi. Bu da doların küresel olarak güçlenmesine katkıda bulundu.

Bugün yurt içinde Hazine ihaleleri, yurt dışında ise öncü Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri takip edilecek.

DÖVİZ FİYATLARI

Saat 11.57 itibarıyla dolar alış fiyatı 12,2713, satış fiyatı 12,3533 lira olurken, euro alış fiyatı 13,8352 lira, satış fiyatı ise 13,9327 liraya çıktı. İngiliz sterlininin alış fiyatı 16,0641lira ve satış fiyatı ise 16,1446 liradan işlem görüyor.

SERBEST PİYASADA ALTIN FİYATLARI

Altın fiyatları da doların Türk Lirası karşısında artması ile birlikte yükselişe geçti. Saat 12.04 itibarıyla bugün İstanbul Kapalıçarşı'da serbest piyasada altın fiyatları ise şöyle:

Gram altın 708,21 lira

Çeyrek altın 1.170,35 lira

Cumhuriyet altını 4 bin 774,33 lira

22 ayar bilezik gram fiyatı 649,22 lira

Tam altın 4 bin 684,79 lira

Yarım altın 2 bin 344,63 lira

14 ayar altın gramı 414,01 lira

18 ayar altın gramı 532,12 lira

Reşat altın 4 bin 677,51 lira

Hamit altın 4 bin 676,79 lira