Dolar 6 ayın en düşük seviyesinde

Dolar/TL bandı istikrarlı bir şekilde düşmeye devam ediyor. Bu düşüşün ardında toparlanan verilerle birlikte Merkez Bankası'nın şeffaf ve sonuca giden politikaları ağır basıyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) son dönemde benimsediği ortodoks politikalar ve artan kredibilitesi ile TCMB Başkanı Naci Ağbal'ın iletişim kanalını etkili bir şekilde kullanması dolar kurundaki aşağı yönlü eğilimi güçlendirdi. Dolar kuru, 7,20'nin altına gerileyerek Ağustos 2020'den bu yana en düşük seviyesine geldi.

Geçen hafta, Ağbal tarafından gerçekleştirilen Enflasyon Raporu sunumu öncesinde 7,43 seviyelerinde bulunan dolar/TL, sunumun ardından düşüşe geçerek haftayı 7,3179'dan tamamladı.

ÖNCEKİ KAPANIŞA GÖRE YÜZDE 1,6 AZALIŞLA 7,2020 SEVİYESİNDE

Yeni haftaya da değer kaybıyla başlayan dolar/TL, 7,1989 ile 7 Ağustos 2020'den bu yana gördüğü en düşük seviyeye kadar gerilemesi sonrası önceki kapanışa göre yüzde 1,6 azalışla 7,2020 seviyesinde işlem görüyor.

EURO/TL VE STERLİN/TL DE AZALIŞTA

Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 2,1 azalışla 8,6960, sterlin/TL de yüzde 1,5 düşüşle 9,8750 seviyesinde işlem görüyor.

DÜŞÜŞÜN DAYANAKLARI

TCMB'nin artan kredibilitesi ve Ağbal'a duyulan güvenin giderek güçlenmesiyle dolar kurunda düşüş eğiliminin devam ettiğini ifade eden analistler, Uluslararası Para Fonu'nun (IMF), Türkiye ekonomisinin 2021 yılına ilişkin büyüme beklentisini yüzde 6'ya yükseltmesinin de Türk lirası varlıklara ilginin artmasını sağladığını ifade etti.

PMI VERİBİ YÜKSELİNCE

Analistler, bugün açıklanan imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verisinin 54,4'le beklentilerin oldukça üzerine çıktığını da anımsatarak, imalat sanayisinde çarkların hızlanmasının, Türkiye ekonomisine olan güveni desteklediğini dile getirdi.

ÇOK ÖNEMLİ BİR KONJONKTÜR DEĞİŞİMİ OLMADIĞI SÜRECE

AA Finans Analisti Cüneyt Paksoy, Türk lirasının değer kazanımının hızlandığını bildirdi.

Paksoy, dolar endeksinin seyrine bağlı global bir dolarizasyon ortamı oluşmadıkça ve Türkiye-ABD ilişkileri başta olmak üzere çok önemli bir konjonktür değişimi olmadığı sürece dolar/TL'nin düşüş eğilimini sürdürebileceğini kaydetti.

"DOLAR/TL 7,30-7,35 BANDININ ALTINDA KALDIKÇA 6,85-7,15 GENİŞ BANDI POTANSİYEL HEDEF BÖLGE OLACAKTIR"

Paksoy: "Dolar/TL'de ara ara tepkiler gelse de TCMB'nin kazandığı kredibiliteye bağlı olarak oynaklığın azalmasıyla oluşan dengenin devamı ve geri çekilmenin bir miktar daha devam etmesi mümkün görünüyor. Teknik açıdan dolar/TL kısa ve orta vadede 200 günlük ortalamayı barındıran 7,30-7,35 bandının altında kaldıkça 6,85-7,15 geniş bandı potansiyel hedef bölge olacaktır. Farklı dinamiklerle gelebilecek tepkilerde, 7,35 üzerine taşmalarda ise, son dönemde denenen 7,45-7,60 bandı kritik direnç eşiği konumuna geldi."