Dolar, euro ve sterlinde son durum

Dün akşam ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler dahilinde 25 baz puan düşürerek yüzde 4-4,25 aralığına indirdi.
Fed, enflasyonda kaydedilen ilerlemeyle geçen yıl eylül ayında 4 yıl aradan sonra ilk kez faiz indirimine gitmiş ve politika faizini 50 baz puan düşürmüştü.
Fed Başkanı Jerome Powell, Fed'in politika faizini indirmesinin ardından basın toplantısı düzenledi ve Powell, daha büyük bir faiz indirimi için "yaygın bir destek" olmadığını söyledi.
Tüm bu gelişmeler ışığında piyasalarda son durum şöyle:
DÖVİZ FİYATLARI
Döviz fiyatlarında son durum şöyle:
Dolar: 41,3244 lira
Euro: 48,8836 lira
Sterlin: 56,4934 lira