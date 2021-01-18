Dolar euroya karşı 5 haftanın zirvesinde

Dolar/euro paritesi küresel piyasaların odağında yer alan bir oranken, dolar 5 haftanın zirvesine çıktı.

Yatırımcılar Joe Biden yönetiminin bu hafta Beyaz Saray'a girmesini ve bazı aksamalara karşın Pfizer'dan aşı gelişi sürerken pazartesi günü dolar, euro karşısında 5 haftanın en yüksek düzeylerinde işlem gördü.

EURONUN DOLAR KARŞISINDAKİ BİR AYLIK GERİLEMESİ YÜZDE 1,52 DÜZEYİNDE

Küresel düzeyde koronavirüs bazlı artan kısıtlamaların etkilerinin de hafiflediği piyasalarda euro dolar karşısında yüzde 0,15 düşüşle 1.20564 dolar düzeyine kadar geriledi. Böylece, euronun dolar karşısındaki bir aylık gerilemesi yüzde 1,52 düzeyini buldu.

DAX ENDEKSİ ARTIYA GEÇTİ

Diğer yandan, Avrupa'daki diğer başlıca borsalardaki endekslerle birlikte yeni güne ekside başlayan Frankfurt Borsası'nın Endeksi DAX, koronavirüs gelişmeleri ve Almanya Hıristiyan Demokrat Parti liderliğine Armin Laschet'in seçilmesinin de etkisiyle artıya geçti.

Yeni güne yüzde 0,55 düşüşle başlayan DAX Endeksi yüzde 0,25 artıya geçerken, işlemlere ekside başlayan Londra'da FTSE 100 ve Paris'te CAC 40 endeksleri de yatay düzeylere yükseldi.

ABD'DEKİ BORSALAR TATİLDE

ABD'deki borsalar, Martin Luther King Günü nedeniyle bugün kapalı.