Dolar, euroyu geçti

Serbest piyasada dolar önce 18,1099 lirayken euro 18,0901 liraya geriledi. Böylelikle dolar euroyu geçmiş oldu.

Serbest piyasada döviz fiyatlarına bakıldığında 18,1099 lira ile doların, 18,0901 lira değerindeki euroyu geçtiği görüldü.

Dolar Türk Lirası karşısında yüzde 1,13 değerlenirken, euro ise 0,49 oranında değer kaybetti.

Dolar ilk refleksin ardından 18,1092 liradan, euro ise 18,0675 liradan işlem görmeye devam ediyor.

Euro/dolar paritesi 1 seviyesini test etmişti

Euro/dolar paritesi yaklaşık 1 ay aradan sonra yeniden 1,0000 seviyesini test ederken, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) eylüldeki toplantıda 75 baz puanlık faiz artışına gideceğine yönelik artan beklentiler söz konusu seyirde etkili oldu.

Avrupa ülkelerinde enflasyon yükseliyor

Yaşanan gelişmenin nedeni olarak doların "güvenli liman" olarak değer kazanmasının yanı sıra euronun da bugün İngiltere ve Almanya'da açıklanan olumsuz enflasyon ve büyüme beklentileriyle etkisiyle değer kaybettiği değerlendiriliyor.

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle: