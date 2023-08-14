Dolar haftaya 27,0460 liradan başladı! 14 Ağustos'ta döviz fiyatları

AA
Dolar/TL, cuma gününü önceki kapanışın hemen üstünde tamamlamasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 27,0460 seviyesinden işlem görüyor.
Cuma günü doların satış fiyatı 27,0490 lira, euronun satış fiyatı ise 29,6530 lira olmuştu.
İstanbul serbest piyasada bugün dolar 27,0460 liradan, euro 29,5820 liradan haftaya başladı.
Dolar 27,0460 lira
Serbest piyasada 27,0440 liradan alınan dolar 27,0460 liradan satılıyor.
Euro 29,5820 lira
Bugün 29,5800 liradan alınan euronun satış fiyatı 29,5820 lira olarak belirlendi.
Sterlin 34,3579 lira
Sterlinin alış fiyatı ise 34,1865 lira, satış fiyata da 34,3579 liradan işlem görüyor.