Haberler

Ekonomi Haberleri

Dolar haftayı 17,95, euro ise 18,44 liradan kapattı

Dolar haftayı 17,95, euro ise 18,44 liradan kapattı

Döviz kuru, bu hafta yoğun veri gündeminden etkilendi. Yatırımcıların odağında olan döviz kurunda dolar haftayı 17,95, euro ise 18,44 liradan tamamladı.