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    Dolar haftayı 17,95, euro ise 18,44 liradan kapattı

    Döviz kuru, bu hafta yoğun veri gündeminden etkilendi. Yatırımcıların odağında olan döviz kurunda dolar haftayı 17,95, euro ise 18,44 liradan tamamladı.
    • 12.08.2022 - 18:01
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    Dolar haftayı 17,95, euro ise 18,44 liradan kapattı

    Çarşamba günü yıllık yüzde 8,5 olarak açıklanan ABD enflasyon rakamlarının ardından dolar, küresel para birimleri karşısında değer kaybetse de ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz artırımına devam edeceği beklentisiyle yönünü yeniden yukarı çevirdi.

    Dolar haftayı 17,95’ten, euro 18,44 liradan kapattı

    Dolar kuru, beklentilerin altında gelen ABD enflasyon rakamlarının ardından gerilediği seviyelerden başladığı yükselişe devam etti. Dolar, haftaya 17,95 seviyesinden başlamış, çarşamba günü açıklanan ABD enflasyon rakamlarının ardından 17,87 liraya kadar gerilemişti. Dolar kuru, haftanın son gününü 17,95 lira seviyesinden tamamladı.

    ANKA'nın haberine göre, euro da pazartesi günü 18,27 lira seviyesinden işleme başladı, çarşamba günü doların düşüşe geçtiği aralıkta yükselerek 18,41 liraya kadar çıktı. Euro, cuma gününü de 18,44 liradan kapattı.

    Dolar haftayı 17,95, euro ise 18,44 liradan kapattı #1


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